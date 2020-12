Joulua voi viettää koronaturvallisesti, kun muistaa nämä asiat – asiantuntijat vääntävät ohjeet rautalangasta

Auttaako, jos käy koronatestissä varmuuden vuoksi? Entä omaehtoinen karanteeni, maski ja turvavälit? Kokosimme kattavan ohjepaketin turvalliseen jouluun.

Joulu lähestyy, mutta monia arveluttaa, miten perhejoulun voi viettää koronaturvallisesti.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta vastaukset monia askarruttaviin kysymyksiin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen neuvovat, miten perheen kesken voi viettää joulua mahdollisimman pienellä tartuntariskillä.

Tärkeää on, että joulukuun juhlat suunnitellaan mahdollisimman turvallisiksi hyvissä ajoin, THL ohjeistaa.

Samassa tilassa voi olla vain läheisimpien ihmisten kanssa. Erityisesti ikääntyneiden kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta. Muiden tapaaminen on syytä järjestää vaihtoehtoisin keinoin. Turhaa matkustamista on vältettävä.

Koronatilanne voi muuttua nopeasti, joten alueellisia ohjeistuksia on syytä seurata ja noudattaa.

– Uskon meidän kaikkien ymmärtävän, että nyt muiden terveyden turvaaminen on asetettava etusijalle, Ruotsalainen sanoo.

Auttaako, jos käy koronatestissä varmuuden vuoksi?

Asiantuntijat eivät kannata koronatestin tekemistä, jos on oireeton, eikä ole syytä epäillä tartuntaa tai altistumista.

Tervahauta: Oireettomien testaaminen varmuuden vuoksi ei ole juurikaan vaikuttavaa, eikä nykyisten testaussuositusten mukaista toimintaa. Julkisen terveydenhuollon puolella testiin ei myöskään oteta, jos oireita ei ole ja itsensä haluaa testata vain varmuuden vuoksi.

Ruotsalainen: Jos testin haluaa tehdä varmuuden vuoksi oireettomana, silloin on mentävä yksityiselle. En näe, että testissä käyminen poistaisi esimerkiksi maskin tarpeellisuutta. Lisäksi testitulos on voimassa vain yhden vuorokauden.

Lehtonen: Testin tekeminen saattaa antaa itselle turvallisuuden tunteen, mutta en pidä testin tekemistä oireettomalle tarpeellisena. On myös hyvä muistaa, että parhaissakin testeissä vääriä tuloksia voi olla jopa 20–30 prosenttia. Jos olet sairas tai saat oireita, mene silloin testiin matalalla kynnyksellä. Muista kuitenkin, että voit tartuttaa myös oireettomana.

Toimiiko omaehtoinen karanteeni?

Omaehtoinen 10 päivän karanteeni toimii vain, jos noudattaa tiukkaa karanteeniohjeistusta.

Lehtonen: En pidä omaehtoista karanteenia kovin tarpeellisena, sillä tarpeetonta ihmisten tapaamista tulee välttää muutenkin. Jos karantenin haluaa pitää, sen suositeltu pituus on tällä hetkellä 10 vuorokautta.

Tervahauta: Omaehtoinen karanteeni vähentää kyllä riskejä tartunnalle. Sen on kuitenkin oltava tiukka karanteeni, jos haluaa, että karanteenilla on riittävä vaikutus. Tämä saattaa siis olla hankala toteuttaa. Tiukassa karanteenissa tulee pysyä täysin poissa ihmisten ilmoilta, eikä saa tavata ketään.

Ruotsalainen: Muistutan, että koronaviruksen itämisaika on maksimissaan kaksi viikkoa. Suurin tartuttavuus on 2 päivää ennen ja 2 päivää jälkeen oireiden. Jos kuitenkin asuu yksin, tekee etätyötä, ei tapaa ketään ja käyttää maskia, kun poistuu ulko-ovesta, omaehtoinen karanteeni toimii näissä olosuhteissa. Silloin voi sanoa, että karanteenin jälkeen voi vierailla lähiperheen luona turvallisemmalla mielellä.

Muista riittävät turvavälit – myös ulkona

Lehtonen: Riittävät turvavälit on hyvä muistaa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Jos on välttämätöntä käydä lähiomaisella kylässä, on turvavälit muistettava myös kahvipöydässä. Suositus on kaksi metriä, mutta käytännössä metrikin on jo ihan hyvä.

Tervahauta: Yleisen suosituksen mukaan myös perheen kesken olisi hyvä huolehtia 1–2 metrin turvaväleistä, jos se vain on mahdollista.

Ruotsalainen: Kaksi metriä on se turvaväli, jota suositellaan nyt. Jos tavataan talouden ulkopuolelta tulevan lähiperheen kesken, on hyvä käyttää myös maskia. Esimerkiksi syödessä kahden metrin turvaväli tuo lisäturvaa, mutta se ei poista altistumisen riskiä. Sisätiloissa myös ilmanvaihto on muistettava. Muistutan, että tartuntariski on olemassa aina pienemmässä sisätilassa – myös turvavälien kanssa, jos ei käytä maskia.

Älä unohda maskia ulkosalla tavatessa!

Lehtonen: Maskia tulee käyttää aina, kun turvavälejä ei pystytä säilyttämään. Suuri osa tartunnoista tulee tutkitusti perheen sisältä. Olemme käyneet paljon keskustelua siitä, tulisiko maskeja suositella käytettäväksi perheen kesken. Se voi kuitenkin olla hankalaa, sillä perheen kesken täytyy myös ruokailla. Maskia on käytettävä ainakin silloin, jos on välttämätöntä mennä kylään jonnekin.

Tervahauta: Maskien käytössäkin on syytä noudattaa THL:n yleisiä suosituksia. Jos joku perheenjäsenistä alkaa oireilla, on kotonakin laitettava maskit kasvoille. Maskia on hyvä käyttää myös ulkona tavatessa.

Ruotsalainen: Maskin käyttö on hyvin tärkeää. Oireettomia koronavirustartunnan saaneita on nykytiedon valossa jopa 45 prosenttia. Samassa taloudessa vakituisesti asuvat altistuvat toisilleen joka päivä, mutta jos perheeseen tulee käymään esimerkiksi yksi ihminen talouden ulkopuolelta, on maskin käyttö olennaista.

Yhteiset ruokahetket talouden ulkopuolisten kesken on hyvä jättää pois, sillä silloin maskia ei voi käyttää. Jos on välttämätöntä tavata riskiryhmäläinen, kaikilla on oltava maskit. Kirurginen suu-nenäsuojus on suojaavin.

Hyvä käsihygienia on kaiken a ja o

Pidä huoli käsienpesusta ja käsidesin käytöstä.

Lehtonen: Huolellinen käsienpesu ja käsidesin käyttö on erittäin tärkeää. Kun vaihdat sisällä tilasta toiseen tai menet esimerkiksi ruokakauppaan, muista aina käyttää käsidesiä. Hiero käsidesiä molempiin käsiin molemmin puolin ja anna vaikuttaa 10 sekunttia. Näin bakteerit kuolevat tehokkaasti.

Tervahauta: Hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Pese kädet aina, kun tulet ulkoa sisään, ennen ruoan laittoa ja ruokailua, wc-käynnin jälkeen, niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen ja kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö. Myös käsidesin käyttö on suositeltavaa.

Ruotsalainen: Kun ollaan samassa taloudessa asuvien kesken, noudatetaan normaalia käsihygieniaa. Kädet pestään vedellä ja saippualla esimerkiksi ennen ruokailua ja kotiin tultaessa. Kodin ulkopuolella käsidesi on hyvä muistaa. Käytännöllisintä on pintojen koskettelun jälkeen käsidesin käyttö. Tämä pätee kaikkien tartuntojen välttämiseen, myös influenssan ja flunssan.

Rajaa ryhmäkoko lähiperheeseen

Lehtonen: Mitään varsinaista määrää perhekoosta ei ole. Jos arvioidaan, että jokaisen tulisi pitää toiseen kahden metrin turvaväli, käytännössä yhteen olohuoneeseen mahtuu 4–5 henkilöä. Puhutaan siis korkeintaan muutaman hengen seurueista. Kannattaa muistaa myös hyvä tuuletus sisätiloissa.

Tervahauta: Turvallisimmin kotijoulun voi viettää perheen tai kaikista läheisimpien ihmisten kesken. Muita ystäviä tai sukulaisia voi tavata vaikka useamman kerran päivässä toteutuvien puheluiden tai videopuheluiden välityksellä. Yhteys ja ruutu voi olla auki vaikka yhteisen aterioinnin merkeissä ja tapaamismuotoa voi hyvin jatkaa myös juhlapyhien ulkopuolella.

Ruotsalainen: Muistutan, että Husin alueen yleinen suositus on nyt se, että yksityistilaisuuksia ei suositella ollenkaan. Joulua suositellaan vietettäväksi ainoastaan perhepiirissä, samassa taloudessa pysyvästi asuvien kanssa. On aivan selvää, että kukaan ei halua tartuttaa läheistään. Se on tänä jouluna jokaisen muistettava.

Vain täysin oireettomat saavat tavata toisiaan

Lehtonen: Jos olet sairas tai sinulla on oireita, vältä kaikkia kontakteja. Tarpeettomat sosiaaliset kontaktit on muutenkin hyvä karsia minimiin.

Tervahauta: Koronavirus on salakavala. Taudin voi saada myös oireettomalta taudin saaneelta. Jos saat joulun aikana oireita, hakeudu testiin matalalla kynnyksellä. Tuolloin myös kotona on järjestettävä mahdollisimman suuret etäisyydet ja erilliset hygieniajärjestelyt mahdollisuuksien mukaan.

Ruotsalainen: En suosittele muiden kuin samassa taloudessa asuvien tapaamista. Jos lähiperheeseen kuitenkin tulee perheenjäsen talouden ulkopuolelta, on tavattava oireettomana, muistettava maskit, käsihygienia ja turvavälit.

Ulkoilmassa on turvallisempaa

Kaikkein turvallisinta läheisten tapaaminen on ulkoilmassa, mutta silloinkin on noudatettava turvavälejä ja käytettävä maskeja.

Lehtonen: Ulkotiloissa tapaaminen on turvallisempaa kuin sisätiloissa tapaaminen. Maskin käyttämisestä ulkotiloissakaan ei ole haittaa. Myös asianmukaiset turvavälit on syytä muistaa.

Tervahauta: Ulkona voi tavata esimerkiksi jonkunlaisen ulkoilun merkeissä. Muistutan kuitenkin, että myös ulkona on hyvä muistaa turvavälit. Maskiakin on ulkona hyvä käyttää, kun tapaa muita ihmisiä.

Ruotsalainen: Ulkoilma on erilainen tila, jossa tavatessa tartuttamisen riski on vähäisempi. Turvavälien tulee olla myös ulkona kaksi metriä. Turvavälejä ei kuitenkaan aina muista pitää, joten on turvallisempaa tavata maskin kanssa ulkonakin.

Älkää ainakaan laulako yhdessä!

Laulaminen levittää tehokkaasti virusta, joten sitä on vältettävä.

Lehtonen: Äänekästä puhumista tulee välttää, eikä yhteislauluja kannata ainakaan laulaa. Laulaessa tartuntariski kasvaa. Laulaminen on parempi suorittaa yksin.

Tervahauta: Jos on aivan pakko laulaa, se on hyvä tehdä etäyhteyksin tai ulkona hyvillä etäisyyksillä.

Ruotsalainen: Laulaminen on riski aina, jos sattuu olemaan viruksen kantaja. Samassa taloudessa elävät altistavat toisensa muutenkin joka päivä, joten tilanne ei oikeastaan voi enää laulamisella muuttua huonompaan suuntaan. Jos talouden ulkopuolinen on paikalla – mitä ei siis suositella – laulaminen kannattaa jättää väliin.

Saako joulupukki käydä?

Tänä vuonna myös joulupukin kannattaa jättää lahjat ovelle, asiantuntijat neuvovat. Edes Korvatunturin kuuraparta ei ole turvassa koronavirukselta.

– Joulupukki on yli 70-vuotias, eli hän kuuluu itsekin riskiryhmään. Pukin olisi hyvä jättää lahjat ovelle. Jos hänen on virkansa puolesta aivan pakko liikkua, pukin tulee käyttää kasvomaskia ja muistaa käsidesin käyttö, Lehtonen muistuttaa.