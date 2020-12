THL:n mukaan tartuntariski on koulussa edelleen selvästi pienempi kuin muissa korona-altistumistilanteissa.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluympäristössä on tapahtunut yhteensä 35 349 altistumista koronavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Altistuneista 446, eli 1,3 prosenttia oli saanut jatkotartunnan. THL:n mukaan tartuntariski on koulussa edelleen selvästi pienempi kuin muissa korona-altistumistilanteissa.

Varhaiskasvatuksessa korona-altistuksia on raportoitu yhteensä 3 810. Jatkotartuntoja on todettu 38 lapsella ja 36:lla henkilöstöön kuuluvalla. Peruskoulussa altistuneita on ollut 18 901, jatkotartuntoja on todettu 166 lapsella ja 22 opettajalla. Toisen asteen oppilaitoksissa on altistunut yhteensä 6 319 ihmistä ja jatkotartuntoja on todettu 92. Suhteessa eniten jatkotartuntoja on todettu lukioissa, joissa altistuneista noin 2,5 prosenttia on saanut jatkotartunnan.

THL on kerännyt tietoja koulujen koronavirustartunnoista syyslukukauden alusta lähtien, tähän mennessä 7. joulukuuta asti.