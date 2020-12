Kaikki eivät silloin tienneet, että lähtö oli lopullinen. Aira Samulin esittelee evakkomatkalta säilyneet esineet.

Yhdellä naisella oli kaksi hattua päällekkäin. Toisella oli heteka selässä.

Aira Samulin muistaa yhä, miltä Suvilahden asemalla näytti talvella 1939.

Talvisota oli jo puhjennut. He odottivat kaikki viimeistä evakkojunaa. Muut kylältä olivat jo lähteneet evakkomatkalle.

Eräällä naisella oli kahvipannu kädessä. Hän oli ottanut sen mukaan, koska siinä oli kahvia.

– Ihmiset olivat hätääntyneet kiireessä, Aira Samulin kertoo.

– He eivät olleet ottaneet mukaan tavaroita, jotka olisivat olleet tulevaisuudessa tärkeitä.

Aira Samulinin perhe asui raja-asemalla kaksi kilometriä rajasta. Airan isä oli raja-asemalla vartiopäällikkönä. Sodan syttyessä kaikki miehet joutuivat rintamalle. Isä myöskin.

– Olimme kotona tykin jyskeessä, Aira Samulin kertoo.

Oli talvi ja korkeat lumihanget.

Perheessä oli kahden kuukauden ikäinen vauva. Hänen takiaan ei ollut voinut lähteä minnekään.

– Ajattelin, että ne tappavat meidät kuitenkin, Aira Samulin kertoo. Hän oli tuolloin 13-vuotias.

Evakkoon lähdön päivänä Aira oli hakemassa liiteristä puita, kun kodin ohi kulki sotilas suomenhevosella ratsastaen.

Aira Samulinin pelastamat valokuvat ovat nyt Lohjalla Hyrsylänmutkassa.­

Sotilas säikähti ja ihmetteli, onko täällä vielä ihmisiä.

– Hän sanoi, että ottakaa äkkiä mukaan, mitä tarvitsette. Kaikki siviilit on viety pois. Viimeinen juna on lähdössä, Aira Samulin muistelee.

Äiti huolehti vauvasta. Aira tiesi, että vauvan tarvikkeet olivat tärkeimmät. Samalla hän yritti miettiä, mitä ottaisi mukaan.

– Muistin viime tingassa valokuva-albumit. Niiden ympärille käärin ryijyn, jonka olin itse kutonut.

Äiti oli ollut lääkintälotta. Aira nappasi lääkkeet ja voiteet mukaansa, samoin äidin lääkärikirjan.

Viimeiseksi hän kääntyi vielä pyyhkimään tuvan lattian luudalla – että olisi sitten mukavampi tulla takaisin kotiin, kun on puhdasta.

– Junasta näin, että kotikylä oli tulimerenä, Aira Samulin kertoo.

Kolmetoistavuotiaana evakkomatkalle otetut tavarat ovat nyt Hyrsylänmutkassa Lohjalla.­

Evakkomatkalle otetut ryijy ja lääkärikirja ovat yhä esillä Hyrsylän Mutkassa, Aira Samulinin karjalaistalossa Lohjan Saukkolassa.

– Olen kutonut tämän ryijyn kahdeksanvuotiaana. Sitä ihmiset ihmettelevät vieläkin, hän kertoo.

Ryijy on Hyrsylän Mutkan seinällä. Se on paras paikka ryijylle, joka on kudottu kotona Karjalassa, alkuperäisessä Hyrsylän Mutkassa.

– Ne ovat kovia muistoja, Aira Samulin miettii.

Valokuva-albumissa on muun muassa äidin lottakuvia. Ne ovat harvinaisuuksia. Silloin ei ollut kameroitakaan.

– Hyvin monilta unohtuivat Karjalaan valokuvat. Moni on harmitellut sitä.

Aira Samulin palaa lähdön tunnelmiin. Äiti oli ihan hiljaa.

Lapset olivat vähemmän kauhuissaan kuin vanhemmat.

Airalla oli ollut kymmenen nukkea. Nekin jäivät rajan taakse.

– Kun katsoin junan ikkunasta, näin sieluni silmin, että siellä ne nuket roihuavat, hän kertoo.

Hänellä on ollut jo vuosia Hyrsylän Mutkassa nukke- ja lelumuseo.

Tänä syksynä uutuutena on Hyrsylän Mutkan joulumaa.

– Täällä on nähtävillä kutomani ryijy Karjalasta ja evakkomatkalle ottamani lääkekirja.