Suomessa todettu 11 uutta koronakuolemaa – sairaalassa 240 ihmistä

Suomessa on raportoitu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 240 ihmistä, joista tehohoidossa on 26 ihmistä.

Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt raportoitu 453.

THL:n mukaan tautiin kuolleista 23 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 38 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 38 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1 prosentti kotona tai muualla. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.