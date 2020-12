Anna Perhon kolumni: Täällä ei ole mitään – ja juuri se matkailualan kannattaa tuotteistaa

Nääntyneet tietotyöläiset ja eksklusiivisia luontokuvia Instagramiinsa jahtaavat luovan luokan turistit ovat se segmentti, jolle sysipimeä etelänkin syksy voisi tarjota jotain ainutlaatuista: turvallista taantumista luonnon kainalossa, ilman värivaloja, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

Vuosia sitten olin tuotantoporukassa, joka kuvasi Lapin matkailukohteissa jouluturisteja ja heille tarjottua ohjelmaa. Turistit lensivät aamulla kohteeseen, jonka jälkeen heitä vietiin 12 tunnin ajan sekuntikello kaulassa Joulupukin kylään, poroajelulle, kuumalle mehulle, krääsäkauppaan ja hieman nihkeästi lumetettuun pulkkamäkeen.

Turisteilla vaikutti olevan kivaa, mutta mietin kyllä, olisinko itse valmis maksamaan nelinumeroisen summan tällaisesta retkestä.

Tämä palasi mieleeni, kun luin jutun matkailuyrittäjästä, joka tarjoaa premium plus -tason matkailuelämyksiä (ulkomaalaisille) turisteille. Kohteesta kerrottiin Talouselämän jutussa vain se, että se sijaitsee “jossain Rovaniemen lähellä” ja että sinne kulkee yrittäjän itsensä rakentama tie. Ja siinä kaikki. Sitten ollaan perillä jossakin pimeässä – ja hintalappu on useamman pukkicharterin veroinen.

Vietän silloin tällöin aikaa Mathildedalin ruukilla, joka on kuin ihmeen kaupalla pelastunut suomalaiskansalliselta, vanhaan rakennuskantaan kohdistuvalta vainolta. Niinpä kylän raitti on sillä tavalla kaunis, mihin suojeltu Itäkeskus ei koskaan tulee yltämään.

Wanhojen talojen lisäksi kylällä on muutama harvakseltaan auki oleva ravintola ja käsityöpuoteja. Kylän kyljessä on kuvankaunis kansallispuisto.

Ja siinä kaikki. Ei muovisia pomppuhökötyksiä, ei loputonta ohjelmatarjontaa, ei aitoa irlantilaista pubia eikä kiinalaista pitsaa. Silti lukemattomat turistit vaeltavat alueella joka vuosi.

Miksi?

Ainakin siksi, että alueella tunnutaan jostain oikusta uskovan siihen, että pieni ja rauhallinen riittää. Ei juuri mitään voikin olla todella paljon.

” Suomi voisi brändätä itsensä Maailman huonoin sää -sloganin alle. Onnistuisimme lunastamaan lupauksen lähes aina.

Tuotteistettu vaatimattomuus ja ei-tekeminen ei tietenkään pelasta karmeassa kriisissä olevaa toimialaa. Mutta joskus tämäkin kurimus päättyy, ja silloin voisi olla meidän metsäläisten paikka iskeä.

Nääntyneet tietotyöläiset ja eksklusiivisia luontokuvia Instagramiinsa jahtaavat luovan luokan turistit ovat se segmentti, jolle sysipimeä etelänkin syksy voisi tarjota sitä mitä muu maailma ei tarjoa: turvallista taantumista luonnon kainalossa, ilman värivaloja.

Huono kelikin voisi olla valtti. Vapaa-ajattelija Jani Halmetta lainaten Suomi voisi brändätä itsensä Maailman huonoin sää -sloganin alle. Onnistuisimme lunastamaan lupauksen lähes aina, ja jos joku suuttuisi auringonpaisteesta, se olisi vain söpöä.

Paitsi pimeää, meillä on myös turvallista. Muistan ikuisesti Brasiliassa asuneen lapsuudenkaverini, joka tuli kesävisiitille Suomeen. Ehdotin, että voisimme mennä pyöräilemään, jolloin kaverini silmät revähtivät auki: pyöräilemään? Tuosta vain? Eikö meitä kidnapattaisi, entä katurikollisuus?

Markkinointi on uskoa näkymättömään, kuten joku viisas on sanonut. Me olemme vain surullisen arkoja kertomaan tuotteistamme potentiaalisille asiakkaille.

Siinä, missä ruotsalainen nimeää tavalliset, kuvioidut puuvillasukat onnensukiksi ja valloittaa niillä koko maailman, me laitamme ujosti muutaman Aalto-maljakon Helsinki–Vantaalle ja toivomme, että joku tajuaisi ostaa.

Hiljaisuudestakin pitäisi ensin huutaa.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.