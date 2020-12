Stressaantuneen kannattaa pysähtyä miettimään kahta yksinkertaista kysymystä, sanoo lääkäri Emilia Vuorisalmi

Julkkislääkäri, tietokirjailija ja podcastin pitäjä Emilia Vuorisalmi muistuttaa, että jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan itseään.

Jos on stressaantunut olo, Emilia Vuorisalmi kehottaa pysähtymään miettimään, mikä omassa elämässä sillä hetkellä kuormittaa mieltä eniten. Mikä keino olisi itselle luontaisin tapa helpottaa stressiä? Toiselle se voi olla lenkillä käyminen, toiselle taas sauna tai lukeminen.

Vuorisalmi korostaa, että resepti hyvinvointiin on jokaiselle vähän erilainen, ovathan ihmiset erilaisia yksilöitä. Toki perusasioiden on oltava kunnossa: riittävä uni ja liikunta sekä monipuolinen ravinto.

Yhden kaikille sopivan neuvon Vuorisalmi kuitenkin antaa.

– Kenellekään ei ole haittaa siitä, että tekisi muutaman hengitysharjoituksen päivässä. Esimerkiksi muutaman kerran päivässä hengittää tuplasti pidempään sisäänpäin kuin ulos. Kun syvähengityksessä pallea liikkuu vapaasti, me muistutamme elimistölle, että kaikki on hyvin ja hermosto voi siirtyä palautumisen tilaan.

Vuorisalmi muistuttaa, että muu elämä ei pysähdy pandemian ajaksi, vaan koronarajoitusten lisäksi elämässä voi olla käynnissä monia muitakin muutoksia ja haasteita. Senkin vuoksi Vuorisalmi toivoo, että epidemiasta ei ota liikaa huolta mielensä päälle. Rajoituksia ja ohjeita kannattaa noudattaa, mutta muu pelkojen lietsominen on turhaa.

– Jatkuva huolissaan oleminen on hyvin kuluttavaa. Vaikka monella on useita haasteita elämässään, kannattaa yrittää tukea sitä ajatusta, että monet asiat on kuitenkin hyvin, Vuorisalmi sanoo.

– Meidän aivot on tehty selviytymisen kannalta sellaisiksi, että kriisi tai uhka saa enemmän tilaa ajatuksissamme. Siksi tällaisessa tilanteessa olisi tärkeä myös aktiivisesti muistuttaa itseämme niistä asioista, jotka ovat hyvin.

Vuorisalmi muistuttaa, että itselleen kannattaa olla armollinen.

– Saa olla väsynyt, saa olla surullinen. Tunteet on hyvä tuntea, mutta ei jäädä niihin vellomaan.

Vuorisalmi kertoo itse pyrkineensä noudattamaan tätä ohjenuoraa silloin, kun omassa elämässä on ollut haasteita.

– Pyrin silloin aidosti tuntemaan ne tunteet, annan surulle tilaa, annan pelolle tilan, sanon usein asiat ääneen, itken jos itkettää. Mutta sitten yritän ohjata hienovaraisesti ajatukseni kiitollisuuteen ja siihen, mikä on hyvin.

Mikäli jokin asia jää kuormittamaan, eikä pysty pääsemään surun tai huolien yli omin voimin, kannattaa hakea apua.

– Apua on paljon saatavilla, ja ihmiset myös haluavat auttaa. Riippuu ongelman tasosta, että riittääkö että puhuu ystävälle, vai onko syytä puhua ammattilaiselle.

