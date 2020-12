Sää lauhtuu lauantaina – luvassa vettä ja jäätävää tihkua

Sää on tänään pilvistä ja suuressa osassa maata poutaista, Lapissa voi sadella paikoin vähän lunta.

Iltaa kohti etelästä leviää hajanaisia lumisateita maan etelä- ja keskiosaan. Etelän ja kaakon välinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelärannikolla nollan tuntumassa, maan keski- ja pohjoisosassa on 3 - 7 astetta pakkasta.

Lauantaina Suomeen virtaa kaakosta lauhempaa ilmaa. Sää on pilvistä ja maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin vettä tai lunta, myös jäätävää tihkua esiintyy. Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista.

Etelän ja kaakon välinen tuuli on heikkoa.

Lämpötila on maan etelä ja länsiosassa 0 - 2 astetta, muualla maassa on pakkasta 0 - 5 astetta. Lapissa pakkasta on paikoin 10 astetta.

Sunnuntaina sää on pilvistä ja enimmäkseen poutaista, maan pohjoisosassa voi tulla vähäisiä lumisateita.

Etelätuuli on heikkoa.

Päivälämpötila on 0 – 5 astetta ja Lapissa 5 - 15 astetta pakkasella.