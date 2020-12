Helsingissä Lauttasaaren seniorikodin asukkaat toipuvat surusta.

IS selvitti viidestä hoivakodista eri puolilta Suomea, miten koronavirus on päässyt hoivakoteihin. Kävi ilmi, että usein tartunta on peräisin oireettomalta vierailijalta tai hoitajalta.

– Meno on hurjaa, mutta meillä on täällä osaavaa ja tehokasta porukkaa. Näin sanoo Susanna Pirttiaho. Hän on Valona Vanhuspalvelujen palvelujohtaja Pieksämäellä.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä on todettu koronavirustartunta 16 asukkaalla ja 23 työntekijällä. Luvut elävät, sillä testejä tehdään tiuhaan. Viimeksi torstaina.

– Tämä on kuin olisi sotatila tai suuronnettomuus, Pirttiaho sanoo.

Kaikkiaan vanhuspalveluissa on heillä 65 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja henkilökuntaa on hieman päälle 40.

Pieksämäen kaupunki perusti keskiviikkona Valonan yhteen kerrokseen kotisairaalan.

– Me olemme hoivayksikkö, ja meidän olisi pitänyt käytännössä yhden yön aikana muuttua sairaanhoidon yksiköksi, Pirttiaho kertoo.

Hän haluaa, että kun akuutein tilanne hieman helpottaa, asiasta tehdään perusteellinen analyysi. Nyt näyttää siltä, että korona pääsi hoivakotiin oireettoman kantajan mukana.

Valona Vanhuspalveluiden asumispalveluyksikössä Pieksämäellä tilanne on vakava. Korona levisi nopeasti asukkaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Kuva torstailta.­

Tilanne harmittaa Pirttiahoa, sillä kaikki mahdollinen on tehty. Suojavarusteisiin on syydetty rahaa. Hoitajien on maaliskuusta asti käsketty pysyä kotona, jos on vähänkään kipeä olo. Siitä on seurannut, että jo tähän mennessä on tarvittu paljon sijaisia.

– Hoitohenkilökunta on entuudestaan täysin kuormittunutta. Pieksämäen kaupunki auttaa nyt, minkä voi, mutta mistä hekään saavat yhtäkkiä paljon lisää hoitajia. Eivät mistään.

Pirttiaho ymmärtää asukkaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan huolen tilanteesta. Silti hänellä on vierailijoille yksi erityinen toive.

– Joka ikinen omaisten vierailu on uhka taudin leviämiselle. Ikävä kyllä.

– Pahoittelemme, ettemme ole kyenneet vastamaan omaisten yhteydenottoihin. Kaikki voimavaramme ovat menneet hoitotyöhön. Ilmoitamme omaisille lähipäivinä puhelinnumeron, josta voi tiedustella lisätietoa tilanteesta.

Valona Vanhuspalveluiden asumispalveluyksikön oveen on kiinnitetty Essoten pandemiatyöryhmän tiedote.­

Pieksämäellä ollaan nyt tilanteessa, jossa helsinkiläinen Lauttasaaren senioritalo oli vielä hetki sitten. Senioritalossa todettiin tartunta 31 asukkaalla ja 10 henkilökunnan jäsenellä. Pahin on nyt ohi, mutta ikävä kyllä kaikki sairastuneet asukkaat eivät selvinneet taudista, kertoo toiminnanjohtaja Saija Toropainen. Tarkkaa menehtyneiden määrää hän ei yksityisyyden suojan vuoksi kerro.

Lauttasaaressa tartuttaja on ehditty saada selville. Taudin toi taloon oireeton supertartuttaja, Toropainen kertoo. Hän ei ollut henkilökuntaa.

– Jälkikäteen selvisi, että hän oli ollut monta päivää oireeton, ja samalla hän jo tartutti.

Jälki oli ikävää. Lauttasaaren senioritalon asukkaiden keski-ikä on 87 vuotta. He ovat silti hyväkuntoisia. Päivittäiseen ohjelmaan on normaalisti kuulunut paljon sosiaalista elämää, laulua, musiikkia, jumppaa, tanssihetkiäkin. Asukkaat ystävystyvät keskenään ja ovat käyneet kävelyillä. Vaikka koronalta suojauduttiin maaliskuusta asti äärimmäisen tarkasti, silti se pääsi luikertelemaan taloon.

– Olimme aluksi epäuskoisia. Tämän ei pitänyt olla mahdollista. Olimme porrastaneet ruokailun kolmeen eri ryhmään. Lisänneet paljon turvavälejä. Aina yhteisissä tilaisuuksissa desinfioimme tarkasti, myös paikalle saapuneiden rollaattorit, Toropainen huokaa.

Lauttasaaren senioritalossa pahin on jäänyt taakse. Vakavimmillaan asukkaita ja hoitohenkilökuntaa oli sairaana yli 40.­

Nyt kun pahin on takana, Toropainen pystyy antamaan neuvoja kokemuksista. Hän sanoo, että kaikkien 31 sairastuneen asukkaan tauti eteni eri lailla. Osalla oireet olivat lieviä, toisilla ne johtivat kuolemaan.

– Sen näimme selvästi, että pahin ei tule heti, vaan noin seitsemännen päivän kohdalla oireet pahenevat selvästi. Suurimman osan saimme hoidettua omassa talossa lääkärien avulla. Osa päätyi sairaalaan asti, mutta sairaalasta myös kotiuduttiin, hän sanoo.

Syksyllä koronaa oli myös yksityisessä Esperi Caren Tilkan hoivakodissa Helsingissä. Esperin laatujohtaja Eeva Ketola vastaa sähköpostitse, että Esperi ei anna tarkkaa tietoa asukkaiden ja henkilökunnan altistuksista. Ketolan arvio on, että korona pääsi hoivakotiin oireettoman kantajan mukana.

Helsingin kaupungin omissa hoivakodeissa koronatilanne on suhteellisen rauhallinen, kertoo sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden johtaja Seija Meripaasi. Useampia asukkaiden tartuntoja on ollut marras–joulukuussa kahdessa hoivakodissa, mutta ne on saatu rajattua.

Vaasalaisessa Kårkullan hoivakodissa tilanne on saatu rauhoitettua. Lokakuun puolivälin jälkeen tiedotettiin, että lähes kaikilla hoivakodin asukkailla on todettu korana. Myös koko henkilökunta oli altistunut, ja tartunnan sai yhdeksän henkilökunnan jäsentä.

Lue myös: Lähes kaikilla asukkailla todettu koronatartunta vaasalaisessa hoivakodissa

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta sanoo, että korona havaittiin, kun yksi asukkaista tuli sairaalahoitoon muista syistä. Yksikössä asuu iäkkäitä kehitysvammaisia ihmisiä. Kukaan ei menehtynyt koronaan.

– Kun henkilökunta oli altistunut, tarvitsimme tietysti paljon korvaavia hoitajia. Yksikään näistä sijaisena toimineista hoitajista ei sairastunut. Heidät pystyttiin suojaamaan, Kaukoranta sanoo.

– Nyt kun joulu lähenee, toivon, että kaikki vierailijat ymmärtävät tilanteen, vihtiläisen Viljonkodin johtava ylilääkäri Pippa Laukka sanoo.­

Marraskuussa esillä oli Vihdissä sijaitsevan hoivakoti Kaarikeskuksen Viljonkoti, jossa tartunnan sai 11 potilasta ja 7 henkilökunnan jäsentä. Kaarikeskus on tiedottanut, että potilaista 4 menehtyi koronaan.

Viljonkoti on muistisairaiden potilaiden hoivayksikkö.

Lue myös: Vihtiläisessä hoivakodissa useita koronatatartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla

Kaarikeskuksen taustalta löytyy perusturvakuntayhtymä Karviainen. Sen johtava ylilääkäri Pippa Laukka kertoo, että ei ole tarkasti tiedossa, miten korona Viljonkotiin pääsi. Vaihtoehtoja on kaksi: oireeton vierailija tai oireeton hoitaja.

Näin kävi siitä huolimatta, että Viljonkodissa on noudatettu tarkasti ohjeita ja sääntöjä.

– Nyt kun joulu lähenee, toivon, että kaikki vierailijat ymmärtävät tilanteen. Jokainen meistä on tavallaan hengenpelastaja, Laukka sanoo.