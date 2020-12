16-vuotiaan pojan murhasta epäiltyinä vangittiin torstaina kolme 16-vuotiasta poikaa. Toistaiseksi poliisilla ei ole tiedossa teolle mitään motiivia.

Ihmisiä järkyttäneen 16-vuotiaan pojan murhasta epäiltyinä vangittiin torstaina kolme 16-vuotiasta poikaa. Vaikka tutkinta on vasta alkuvaiheessa, alkaa kuva tapahtumista ja epäillyistä alkaa vähitellen hahmottua.

Pojat tunsivat toisensa ja ovat pääkaupunkiseudulta.

Pojat olivat perjantai-iltana viettämässä syntymäpäiväjuhlia Helsingin Koskelassa.

Kaikki kolme vangittiin torstaina todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Kaikissa tapauksissa ratkaisujen perustelut on määrätty salaisiksi.

Istunnot käytiin yleisön läsnä olematta Helsingin käräjäoikeudessa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss oli läsnä etäyhteyden välityksellä.

Poliisi kertoi jo keskiviikkona epäilevänsä kolmea 16-vuotiasta poikaa ikäisensä pojan murhasta Helsingissä. Uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan.

Ruumis löydettiin sairaalan läheltä.­

Yksi torstaina vangituista pojista täytti 16 vuotta juuri 4. joulukuuta eli päivänä, jolloin veriteko tapahtui.

Toinen vangituista on syntymäpäiväsankarin ystävä ja kurssikaveri ammattiopistosta. Pojat hyväksyttiin kevään yhteishaussa opiskelemaan sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa.

Myös kolmas epäilty on 16-vuotias poika. Hänen vangitsemistuntonsa kesti paljon kauemmin kuin muiden epäiltyjen.

Poliisin tietojen mukaan pojat olivat viettäneet yhden epäillyn syntymäpäiväjuhlia ja nauttineet alkoholia.

Surmapaikalle on tuotu kynttilöitä.­

Poliisin mukaan uhri tai epäillyt eivät ole ulkomaalaistaustaisia. Kaikki nuoret asuvat pääkaupunkiseudulla.

– Toiset tunsivat toisensa paremmin, toiset vähän huonommin. En kommentoi sen enempää, tutkinnanjohtaja Forss kertoi keskiviikkona.

Syntymäpäiviä oli juhlittu ulkona.

Epäillyt myönsivät alustavassa kuulemisessa osallistuneensa kaverinsa pahoinpitelyyn. Rikoksesta epäillyt eivät ole poliisille entuudestaan tuttuja.

Epäillyistä yksi on sosiaalisen median mukaan viettänyt aikaa Koskelan nuorisotalolla. Kahdella epäillyistä on jalkapallotaustaa, yksi on harrastanut shakkia.

Uhrista ei ollut ehditty tehdä virallista katoamisilmoitusta poliisille ennen ruumiin löytymistä. Poliisiin oli otettu yhteyttä ennen ruumiin löytymistä, ja uhrista oli oltu huolissaan.

Poliisin mukaan uhriin on kohdistettu eri puolille kehoa vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa, jonka katsotaan olleen erityisen raakaa ja julmaa.

Veriteko tapahtui viime perjantaina eli 4. joulukuuta illalla Koskelan sairaalan lähistöllä. Uhri löydettiin samasta paikasta vasta tämän viikon maanantaina, jolloin poliisi otti epäillyt kiinni.

Murhan motiivista ei ole vielä mitään tietoa.

– Poliisin tämän hetken tiedon mukaan kaikki kolme epäiltyä poikaa ovat osallistuneet väkivaltaan tavalla tai toisella. Toistaiseksi poliisilla ei ole tiedossa teolle mitään motiivia, tutkinnanjohtaja, tutkinnanjohtaja Forss kertoi keskiviikkona tiedotteessa.