Tuleva viikko ratkaisee, pitääkö Suomessa ottaa järeämmät korona-aseet käyttöön

Seuraava viikko ratkaisee, onko Suomessa kiristettävä koronarajoituksia.

Hallituksen käyttöön valmisteltu koronaskenaario painottaa voimakkaiden ja oikein ajoitettujen koronarajoitusten käyttöönottoa epidemian kuriin panemisessa.

Koronaepidemian ennustetaan laantuvan ensi kesäkuun loppuun mennessä rokotteiden ja viruksen vuodenaikavaihtelun ansiosta.

Sitä ennen tilanne voi pahentua huonoimmassa hallitsemattoman väestöleviämisen skenaariossa niin, että tautihuipun jyrkimmässä pisteessä maaliskuun alussa koronatapausten määrä ylittää 10 000 vuorokaudessa. Silloin tehohoidon kapasiteetti Suomessa ylittyy.

Vaikka kyse on äärimmäisestä ennusteesta, on vastaava kehitystä jo nähty Euroopassa, muun muassa Espanjassa.

Seuraavan viikon sairastuvuusluvut ovat keskeinen mittari, jonka perusteella arvioidaan, tarvitseeko raportissa suositeltuihin nykyistä järeämpiin keinoihin turvata.

– Olemme nyt veitsenterällä, STM:n strategiajohtaja Leena Voipio-Pulkki luonnehti koronatilannetta valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Nyt seurataan tarkasti, miten joulukuun alussa käyttöön otetut koronarajoitukset purevat. Vaikutusten pitäisi alkaa pian näkyä, jos ne ovat näkyäkseen.

– Näyttää siltä, että tasaantumista on tapahtunut, mutta on ennenaikaista sanoa, mikä on suunta tästä eteenpäin, THL terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi.

Mikäli nykyiset toimet eivät käännä tartuntalukuja laskuun, tulee nykyistä järeämpien rajoitusten käyttöönotto yhä todennäköisemmäksi. Vahvan paineen tähän suuntaan antoi hallituksen tilaaman laajan virkamiestyöryhmän laatima lyhyen aikavälin skenaario. Se painotti riittävän voimakkaita ja toistuvia rajoituksia koronaepidemian torjumisessa.

Eri koronastrategioiden taloudellisia, mutta myös sosiaalisia vaikutuksia arvioinutta raporttia on vaikea ohittaa. Sen opit tuntuivat olevan jo käytössä tiedotustilaisuudessa.

– Epidemian leviämisen estäminen edellyttää, että tehokkaita ja ennakoivia toimenpiteitä jatketaan, Voipio-Pulkki sanoi.

– Seuraamme tartuntojen kehitystä hyvin tiiviisti päivittäin ja viikon kuluttua tiedämme, mikä on tämän ponnistuksen tulos.

Voipio-Pulkki vetosi vahvasti kansalaisiin, että nämä noudattaisivat jo voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia.

Koronaskenaariossa käytiin läpi epidemian kolmea mahdollista kehityskulkua joulukuusta aina kesäkuun loppuun. Tuolloin koronaepidemian otteen odotetaan hellittävän viruksen kausivaihtelun ja rokotteiden käyttöönoton yhteisvaikutuksesta.

Kokonaistarkastelussa niin kansantalouden kuin myös sosiaalisilta vaikutuksiltaan parhaaksi osoittautui malli, jossa epidemiaa jarrutetaan säännöllisin väliajoin toistuvilla voimakkailla rajoitustoimilla. Ne uusitaan kahdesta neljään kertaan.

Rajoitusten luonnetta ei avattu tarkemmin, koska kyse oli strategisten linjojen vetämisestä, ei käytännön toimista.

Nyt käytössä olevat rajoitukset sijoittuvat tautitilanteen perusteella lähinnä skenaarioon kaksi, jossa epidemia hidastuu, mutta ei pysähdy.

Huonoin tutkitusta vaihtoehdoista oli skenaario kolme, jossa koronan vastatoimet myöhästyvät ja tartunnat lähtevät eksponentiaaliseen kasvuun, kuten Espanjassa tapahtui syksyllä. Vastatoimissa viivyttelyn hinta tulee kalliiksi kansantaloudelle, mutta myös sosiaalisesti vaikutukset iskevät lujaa.