Savolainen on nähty edellisen kerran Seinäjoella marraskuun lopussa.

Poliisi etsii Seinäjoella kadonnutta Kai-Pekka Savolaista. Savolainen on nähty edellisen kerran Seinäjoen Kasperin kaupunginosassa 28. marraskuuta. Savolainen on 40-vuotias, noin 170 senttimetriä pitkä, parrakas ja käyttää silmälaseja. Poliisin mukaan hänellä on yllään todennäköisesti mustat tuulihousut.

Vihjeitä ja havaintoja Savolaisen liikkeistä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi. Havoinnoista voi ilmoittaa myös puhelimitse numeroon 050 456 3503.