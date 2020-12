Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso torstain tuoreimmat tiedot

STM ja THL kertovat, että epidemiatilanteen laajamittainen ja äkillinenkin heikentyminen mahdollista.

Suomessa on raportoitu yhdeksän uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina. Kaikkiaan koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on 442.

Uusia tartuntoja todettiin torstaina kaikkiaan 840. Lukemaan sisältyi 470 tartuntaa, jotka raportoitiin takautuvasti. Ne on todettu 2.–8. joulukuuta, mutta niiden raportointi viivästyi THL:n mukaan muun muassa tietoteknisen ongelman vuoksi.

Takautuvasti ilmoitetut tartunnat vaikuttavat jo ilmoitettuihin viikoittaisiin tapausmääriin ja koronatartuntojen ilmaantuvuuslukuun.

Kahden viime viikon aikana on kokonaisuudessaan raportoitu nyt 6 424 koronatartuntaa, mikä on 1 818 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu 29 572.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 3 150 tapausta, mikä on 124 vähemmän kuin sitä edeltävällä viikon mittaisella aikajaksolla. Tuolloin koronatapauksia raportoitiin 3 274.

Suomessa on vain kolme sairaanhoitopiiriä, joissa taudin ilmaantuvuus kahden viikon aikana on alle 30 sataatuhatta asukasta kohti. Sairaanhoitopiirejä on 21.

Sairaalahoidossa oli THL:n torstaina päivittämien tietojen mukaan koko maassa 244 ihmistä, joista 25 oli tehohoidossa.

Noin puolet tartunnoista tullut kotona

Koronavirustartuntoja todetaan edelleen paljon, ja virus leviää joka puolella Suomea, selviää sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemiologisesta tilannearvioraportista.

Raportissa kerrotaan, että epidemiatilanteen laajamittainen ja äkillinenkin heikentyminen on mahdollista. Marraskuun puolivälistä alkanut tartuntojen jyrkkä kasvu näyttää kuitenkin mahdollisesti tasaantuneen.

Alueellisten rajoitusten sekä suositusten vaikutukset koronatilanteeseen nähdään vasta lähiviikkoina.

Suurin osa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa sekä työikäisillä aikuisilla. Viime viikolla kaikista todetuista tapauksista noin 72 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viime viikolla selvitettyä noin 60 prosenttia tapauksista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella tartunnanlähde on selvinnyt yli puolessa tapauksista.

Selvitetyistä tartunnoista noin puolet tapahtui kotona samassa taloudessa asuvien kesken. Työpaikalla tartunnan sai noin 15 prosenttia, ravitsemisliikkeissä noin kaksi prosenttia ja harrastusten yhteydessä noin kolme prosenttia tartunnan saaneista, selviää tilannearvioraportista.