STM: Koronatartuntoja edelleen koko maassa huolestuttavan paljon

Suurin osa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa sekä työikäisillä aikuisilla.

Koronavirustartuntoja todetaan edelleen paljon, ja virus leviää tällä hetkellä joka puolella Suomea, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Ministeriö sanoo tiedotteessaan, että epidemiatilanteen laajamittainen ja äkillinenkin heikentyminen on mahdollista. Marraskuun puolivälistä alkanut tartuntojen jyrkkä kasvu näyttää kuitenkin mahdollisesti tasaantuneen.

Ministeriö muistuttaa, että alueellisten rajoitusten sekä suositusten vaikutukset koronatilanteeseen nähdään vasta lähiviikkoina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on todettu jopa 840 uutta koronatartuntaa. Näistä 470 oli kuitenkin sellaisia, jotka oli jäänyt aikaisempina päivinä rekisteröimättä tietoteknisten ongelmien vuoksi.

Suomessa on torstaina todettu yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo THL.

Yhteensä kuolemia on todettu nyt epidemian alusta alkaen 442.

Sairaaloissa potilaita on yhteensä 219, joka on 13 enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa olevien määrä on 25 ja se on tippunut keskiviikkoon nähden kahdella.