Kommentti: Kieltäytymiset herättävät kysymyksen: Minkä sortin joukkuepelaaja Antti Lindtman on?

Sdp:n nimityssoppa kertoo, etteivät Sanna Marinin ja Antti Lindtmanin joulukuisen taistelun haavat ole arpeutuneet. Kulissipelissä jokainen tarkkailee varuillaan omaa selkäänsä, kirjoittaa politiikan toimituksen uutistuottaja Hanna Vesala.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on mies, joka on kieltäytynyt ministeripesteistä ja nyt myös tarjolla olleesta varapuhemiehen tehtävästä. Kieltäytymisten jälkeen Sdp:ssä kysytään nyt paitsi puheenjohtaja Sanna Marinin otteiden, myös Lindtmanin tarkoitusperien perään.

Sdp:n eduskuntaryhmä päätyi tänään kokouksessaan esittämään eduskunnan ensimmäistä varapuhemiestä Antti Rinnettä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi. Lindtmanin kieltäytymisen jälkeen Rinteen tehtävään esitetään konkaridemari Tarja Filatovia.

Miten tähän siis tultiin?

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Marin puhui Lindtmanin kanssa kaksi viikkoa sitten ja tarjosi tälle eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen paikkaa.

Siihen tarvittiin tuuraajaa, koska Antti Rinne haluttiin ja oli itse halukas sijaistamaan sairauslomalle maanantaina jäävää perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa Johanna Ojala-Niemelää. Hänellä todettu aivokasvain leikataan ensi viikolla ja operaatiosta toipumisen pituutta on vaikea ennalta arvioida.

Marin kertoi keskiviikkoaamuna IS:ssä Sdp:n puoluejohdon esityksestä eduskuntaryhmälle. Siinä Rinteen ehdotettiin siirtyvän Ojala-Niemelän tilalle. Lindtmania esitettiin Rinteen tilalle. Marinin mukaan Lindtman harkitsi tehtävää ja oletti tämän sen myös ottavan.

Marinin mukaan vaikeassa tilanteessa Ojala-Niemelän vakavan sairastumisen ja koronakriisin keskellä tarvittiin joukkuepelaajia vastuuta kantamaan. Ehkä Marin yritti tämän julki sanomalla puristaa Lindtmanista lopullista vastausta irti tai sitten luoda painetta ottaa tehtävä vastaan.

Lindtman osoitti toisen nurkan demarilähteen mukaan ”joukkuepelaajan” kyntensä kertomalla keskiviikkona vain hetkeä ennen työvaliokunnan kokousta, ettei hän ole käytettävissä varapuhemieheksi.

Omasta harkinnastaan hän kertoi julkisuuteen juuri samaan aikaan, kun perustuslakivaliokunta aloitti tiedotustilaisuuttaan Pekka Haaviston asiassa.

– Jos varapuhemiehen paikka vapautuu, niin tähän arvokkaaseen tehtävään löytyy eduskuntaryhmästä minua kokeneempia edustajia, Lindtman sanoi.

Ja oikeassa hän olikin.

Filatov on tehtävään nainen paikallaan.

Koko episodi herättää tietenkin kysymyksen siitä, kuinka toimiva Sdp:n puheenjohtajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan välinen keskusteluyhteys on. Mitä Lindtman vastasi Marin kyselyihin kaksi viikkoa sitten, ei ole tiedossa.

Kaksi viikkoa hiljaiseloa asiassa on kuitenkin pitkä aika. Ellei Lindtman olisi julkisesti halunnut näpäyttää Marinia, hän olisi tietenkin kertonut asiasta tälle jo hyvissä ajoin. Nyt tieto tuli oman esityksensä tehneelle puoluejohdolle täytenä yllätyksenä.

Kieltäytymisen syy lienee itsestään selvä. ”Heinäluomalaiset” haistoivat mahdollisen syrjäyttämisyrityksen. Asia tietenkin kiistetään painokkaasti: Kyse on vain ja ainoastaan väliaikaisesta sijaisjärjestelystä.

Lindtman ilmeisesti ei vakuutteluihin uskalla luottaa.

Eikä ole mitenkään kirkossa kuulutettua, että Rinne palaa varapuhemieheksi. Hän halusi jo pääministerin tehtävästä erottuaan työministeriksi. Entäpä jos hän kyttäilee jonkin sortin keväistä ministerikierrätystä.

Lindtmanille turvallisinta on siis pysyä eduskuntaryhmän johdossa. Nimitysjupakka herättää kuitenkin kysymyksen siitä, miten homma saadaan toimimaan, kun valtapeli on taas saanut päivän valon.

Ja on koko kuviossa kasa omituisia piirteitä.

Marin sanoi IS:n haastattelussa keskiviikkona, että Ojala-Niemelän sijaisjärjestelyt pyritään tekemään mahdollisimman vähällä kierrätyksellä. Hän katsoi, että eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat eli Kristiina Salonen ja Ilmari Nurminen voisivat sijaisjärjestelyjen ajan Lindtmanin tehtävät.

Eduskunnan pian alkavalla joulutauolla syliin voi pudota koronan vuoksi isoja asioita. Lindtman vaikutti Facebook-kirjoituksessaan hivenen loukkaantuneensa, ettei ryhmäjohtajan tehtävä olisi sellaisessa tilanteessa tärkeä.

– On hyvin mahdollista, että uusia asioita tulee taloon kiireellisesti hoidettavaksi myös istuntotauon aikana. Pidän tärkeänä olla saattamassa näitä maaliin nykyisessä tehtävässäni eduskuntaryhmän puheenjohtajana, hän kirjoitti Facebookiin.

Pienillä henkilösiirroilla olisi selvitty, jos perustuslakivaliokuntaa vetämään olisi mennyt juristitaustainen Johannes Koskinen.

Hän on jo sen varajäsen. IS:n tietojen mukaan tähän ei päädytty, koska Koskinen ei ollut ilmaissut kiinnostusta ja hänet halutaan tulevan EU-tukipaketin käsittelyn vuoksi pitää valtiovarainvaliokunnan johdossa.

Rinteelle siirto sen sijaan sopi paremmin kuin hyvin. Hän haikaili kesällä Spd:n puheenjohtajan tehtävät jätettyään jopa jatko-opinnoista yliopistolla perustuslakiin liittyen. Hänen tilalleen tarvittiin siis sijainen.

Ensimmäisenä esitystä tehneelle puoluejohdolle ei tullut mieleen Filatov vaan Lindtman. Se antanee jo paljon syitä Lindtmanille kieltäytyä kunniasta.

IS kertoi aiemmin tänään, että Marin olisi halunnut nostaa Lindtmanin tilalle Nurmisen. Tamperelainen on toisen tamperelaisen paras ystävä. Ja kyllähän puolueen puheenjohtajalla on sananvaltaa myös henkilövalintoihin, vaikka ne eduskuntaryhmässä yhteisesti päätetäänkin.

Joka tapauksessa kulissipeli kiehuu monella rintamalla.

Lindtmanin kieltäytymisestä tuohtuneet kysyvät, onko eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikan lisäksi ainut muu hänelle kelpaava tehtävä pääministerin palli. Siitä toki voi nyt vain unelmoida, koska Marinin yllä leijuu yhä tähtipöly ja suosio on vankkaa.

Toveria voi silti aina vähän julkisesti näpäyttää.

Lindtman on perustellut kieltäytymistä tarjotuista tehtävistä aina samalla kaavalla. Hän panttaa päätöstä ja sanoo lopulta niihin löytyvän muitakin ihmisiä: hän haluaa pysyä eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Ministeripestiä Lindtmanille tarjosi ensimmäisen kerran Rinne heti kesäkuussa. Lindtmanin vastaus tuli yllätyksenä. Työministeriksi tuli viime metreillä Timo Harakka. Ulkopäin katsottuna näytti siltä, ettei Lindtman halunnut mennä likaamaan itseään pestiin, jossa kuraa tulee niskaan takuulla.

Muukin ministeripesti olisi ollut mahdollinen, mutta Lindtman ei sitä halunnut. Asia herätti Marinin kannattajissa ihmetystä jo joulukuussa, kun Lindtman ja Marin kisasivat pääministerin paikasta Rinteen eron jälkeen.

Marin voitti äänestyksen äärimmäisen niukasti.

Haavat taistelusta eivät selvästikään ole arpeutuneet.