Ydintekniikan professori avaa, mistä Olkiluodon häiriötilanteessa oli kyse: ”Tapahtunut suljettujen järjestelmien sisällä”

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston ydintekniikan professori Juhani Hyvärinen kertoo, millainen häiriötilanne Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toisessa reaktorissa tapahtui.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toisessa reaktorissa tapahtui torstaina vakava häiriötilanne.

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippanan mukaan laitoksen sisällä mitattiin kohonneita säteilytasoja ja laitos ajettiin alas, suljettiin ja eristettiin.

Ympäristöön ei kuitenkaan päässyt merkittävää määrää säteilyä, eikä tarvetta suojaustoimille ole ollut laitoksen ympäristössä.

Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kertoi puolestaan, että työntekijät eivät altistuneet säteilylle.

Ensitietojen mukaan kyse on ollut reaktoriveden suodattimen rikkoutumisesta ja siitä, että suodattimesta pääsi radioaktiivisia hiukkasia reaktoriin.

Reaktoriveden puhdistusjärjestelmässä vika

IS kysyi asiantuntijalta, mistä tässä on kyse.

– Olkiluoto 2 on kiehutusvesireaktori. Se on siis eräänlainen iso astia, jossa vesi höyrystyy. Reaktori on pysäytetty, koska reaktoriveden puhdistusjärjestelmään on tullut vika, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUTin ydintekniikan professori Juhani Hyvärinen kertoo Ilta-Sanomille.

Ympäristölle ei vaaraa

Hyvärisen mukaan reaktorivesi kiertää puhdistusjärjestelmässä, joka suodattaa vedestä radioaktiivisia aineita. Suodattimen rikkoutumisen vuoksi osa puhdistusjärjestelmän keräämistä radioaktiivisista aineista on päässyt takaisin reaktoriin.

– Kaikki tämä on tapahtunut suljettujen järjestelmien sisällä eivätkä reaktorissa käyneet hiukkaset ole siis päässeet ulos, hän sanoo.

Ympäristölle ja ihmisille ei aiheutunut vaaraa.