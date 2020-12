Teinisurma pysäytti Koskelan asukkaat – ”Miksi lapsi tekee näin toiselle lapselle?”

Koskelassa uhrin turmapaikalle on tuotu kymmeniä kynttilöitä. Paikalle saapui torstaina järkyttyneitä ohikulkijoita.

Kymmenet kynttilät lepattavat hiljaa Helsingin Koskelan tapahtumapaikalla. Vinolla ja osittain rikkoutuneella lavalla makaa valkoisia kukkia ja maassa punaisia ruusuja. Keltainen aurinkovarjo muistuttaa menneestä kesästä.

Rakennusmies havaitsi 16-vuotiaan pojan ruumiin ulkona lähellä Koskelan sairaalaa.­

Keskipäivän hiljaisuuden peittävät vain viereiseltä rakennustyömaalta kantautuvat äänet, toisella puolella aitaa rakennetaan uusia kerrostaloja.

Tältä paikalta Koskelan sairaalan takaa löydettiin kuolleena 16-vuotias poika, jonka kolmen ikätoverin epäillään pahoinpidelleen hyvin raa’alla ja julmalla tavalla kuoliaaksi viime perjantaina. Poliisi epäilee kolmea kiinni ottamaansa poikaa murhasta.

Poliisilla ei ole edelleenkään tiedossa motiivia Koskelan teinimurhalle. Kolme 16-vuotiasta poikaa on vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltyinä.­

Tapahtumapaikalle saapuu tasaisena virtana ohikulkijoita. Osa jättää kynttilän, osa seisoo hiljaa.

Kaksi lähettyvillä työskentelevää naista sytyttävät kynttilän. Järkytys on suuri.

– Minulla itselläni on 16-vuotias poika. Kysyin pojaltani, tunteeko hän tästä ketään, koska asumme lähellä ja poika sanoi, että äiti, mulla ei ole tällaisia kavereita, kertoo IS:lle nimettömänä haastattelun antanut nainen.

Vantaalainen Tuula ja hänen miehensä tulivat torstaina tapahtumapaikalle.­

Nainen purskahtaa itkuun, työkaveri ottaa kädestä kiinni ja lohduttaa.

– Miksi lapsi tekee näin toiselle lapselle? Se on vaan kauhea järkytys, kun on kuitenkin lapsista kysymys. Että miten paha olo ihmisillä voi olla, että tapahtuu tällaista? Että mennään näin pitkälle, että täytyy vahingoittaa, naisen työkaveri miettii.

Järkytys näkyy myös vantaalaisen pariskunnan kasvoilta.

– Tämä on niin järkyttävä juttu. Me muutenkin kävellään täällä joskus. Ihan kauheaa, että mitä uhri on joutunut kärsimään tuossa. Ja 16-vuotias vielä, Tuula sanoo.

Tuulan mies ei löydä sanoja.

– Ei siihen paljon voi sanoa. Hiljaiseksi vetää.

Sanoja ei löydy myöskään lähettyvillä asuvalta Larsilta.

– Uteliaisuudesta tulin paikalle. Kyllä tämä vetää vakavaksi.