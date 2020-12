Mystinen monoliitti ilmestyi nyt Savonlinnaan

Olavinlinnan kansallismaisemaan Kyrönniemen kalliolle yllättäen ilmestynyt monoliitti herättää kummeksuntaa Savonlinnassa.

Noin kolmimetrinen monoliitti on ilmestynyt Kyrönniemen kalliolle, Olavinlinnan kansallismaisemaan Savonlinnaan pyytämättä ja yllätyksenä. Siihen suhtaudutaan kuitenkin hyvin suvaitsevaisesti.­

Maailmanlaajuisen ilmiön innoittamana pystytettyyn monoliittiin suhtaudutaan savolaisessa pikkukaupungissa kuitenkin hyväntahtoisen suvaitsevaisesti.

Vaikka noin kolmemetrinen, teräspellistä taidokkaasti tehty patsas onkin pystytetty arvokkaaseen kansallismaisemaan luvatta, ei kaupungin rakennus­valvonta ole siihen ainakaan välittömästi puuttumassa.

– Jos se on tilapäiseksi taideteokseksi tarkoitettu, niin emme me siihen kielteisesti ainakaan näin äkkiä sanottuna suhtauduta.

– Kyllä se kuitenkin täytyy katsomassa käydä ja ottaa puheeksi johtoryhmässä. Mutta emme me ole menossa sitä rummut päristen kaatamaankaan, rakennustarkastaja Juha Karvinen lupaa Ilta-Sanomille.

Vaikka mystinen monoliitti komistaakin nyt Olavinlinnan arvokasta kulttuurimaisemaa, suhtautuu myös Savonlinnan Maakuntamuseon arkeologi Martti Koponen siihen suvaitsevaisesti. Hän myös ymmärtää, ettei monoliitin paikka ole mikään sattuma.

– Tässä ollaan tämän seudun kulttuurin syntysijoilla. Näenkin sen hyvänä vihjeenä, että Savonlinnasta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, Kosonen tuumaili monoliitin juurella.

Hän ei kuitenkaan usko, että monoliitti olisi kulttuuripääkaupunki­hankkeen markkinointitemppu.

– Ei se ainakaan hankkeen pysyttämä ole. Kyllä minä siitä varmaankin olisin jotain kuullut.

Koponen arveli, ettei tämäkään monoliitti ole tarkoitettu pysyväksi rakennelmaksi, vaan se tulee katoamaan paikaltaan yhtä salaperäisesti ja yllättäen kuin se on siihen ilmestynytkin.

Jos kuitenkin kävisi niin, että sen haluttaisiin siinä säilyvän, maakuntamuseokin joutuisi siihen ottamaan kantaa.

– Kyllä se meille silloin lausunnolle tulisi, mutta mitä mieltä siihen virallisesti olisimme, se vaatisi lisätutkimuksia.

Monoliitti on pystytetty kohtuullisen tukevasti Kyrönniemen kallioon paikalle, josta on hyvä näkymä Olavinlinnaan.

Seudun historiaa tutkinut Koponen tietää, että paikalla on Olavinlinnan piirityksen aikoina ollut milloin venäläisten, milloin suomalaisten sotajoukkojen tykkejä linnaan suunnattuina.

– Tästä on ollut hyvät näkymät ja ampuma-alat linnaan, mutta ei tämä monoliitti ainakaan päältäpäin miltään aseelta vaikuta, Koponen velmuili.

Savonlinnan omasta monoliitista kertoi ensimmäisenä paikallinen sanomalehti Itä-Savo verkkosivuillaan. Lehdelle siitä vihjasi sen havainnut lenkkeilijä. Luonnonkauniilla ja luonnonvaraisena säilyneellä Kyrönniemellä oli ennen leirintäalue. Nyt maasto on suosittu ulkoilualue.

Tieto monoliitista saikin välittömästi savonlinnalaiset liikkeelle kaupungin uutta julkista taideteosta katsastamaan.

Yksi heistä oli Savonlinnassa metallialan artesaaniksi kouluttautunut neiti Susi, joka heti tunnisti, että monoliitti on ihmisten tekemä, se ei ole ufojen aikaansaannos.

– Siinä näkyy olevan ainakin yksi lommo ja yhdessä saumassakin on vähän rakoa. Tämä on ilmeisestikin hyvin nopeasti tehty, ja eiköhän tuo liene paikalliselta konepajalta lähtöisin. Paljon siistimpi tämä kuitenkin on kuin Romaniasta hiljattain löytynyt. Se oli täynnä hiontajälkiä ja reikiä.

Ensimmäinen mystinen monoliitti löydettiin Utahin autiomaasta Yhdysvalloista marraskuussa. Sen jälkeen niitä on ilmestynyt eri puolille maailmaa. Kaikille niille on ollut yhteistä se, että niiden tekijät ovat jääneet tuntemattomiksi, samoin kuin niiden tarkoituskin.

Savonlinnassa ei kuitenkaan haluta uskoa, että monoliitti olisi Juha Sipilän hallituksen lupaama kompensaatio opettajankoulutuslaitoksen siirtämisestä Joensuuhun.

Savonlinnan maakuntamuseon arkeologi Martti Koponen ymmärtää monoliitin vahvana vihjeenä, että Savonlinnasta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki. Koposen sylissä hänen ensimmäinen lapsenlapsensa, pikku Mikael.­