Poliisi sai ilmoituksen vainajasta asunnossa Nummelassa, tappoa epäillään

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Vihdin Nummelassa epäiltyä tappoa.

Poliisi sai jo yli kuukausi sitten, 4. marraskuuta, ilmoituksen Myntintiellä asunnosta löytyneestä vainajasta. Ruumiissa oli poliisin mukaan voimakkaan ulkoisen väkivallan merkkejä.

Poliisi on esitutkinnan aikana tehnyt useita kiinniottoja ja pidätyksiä ja lisäksi käräjäoikeus on vanginnut useita rikoksesta epäiltyjä. Poliisi arvelee, että epäilty tappo on tehty 2.11.–4.11. Uhri on nummelalainen vähän alle 60-vuotias mies.

Tapahtuneesta jotakin tietävät voivat antaa tietoa poliisin vihjepuhelimeen 0295 413 031 (vastaaja) tai sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.