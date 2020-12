Lukijoiden ihanat lemmikkikuvat nostavat hymyn huulille!

Ilta-Sanomien #arkeenvaloa-kampanja kehottaa meitä kaikkia etsimään iloa ja hyvinvointia tuottavia pieniä asioita arjessa ja jakamaan ne muille.

Tässä iloisia eläinkuvia viikonloppuun. Mistä asioista sinä olet ammentanut valoa arkeen? Voit kertoa vinkkisi sähköpostiosoitteeseen arkeenvaloa@iltasanomat.fi. Voit laittaa mukaan myös valokuvan tai lyhyen videon tilanteesta. Voit halutessasi esiintyä nimimerkillä.

Hilma on enemmän kuin hamsteri. Hän on luonteeltaan viisas, lempeä, vekkuli ja hän on aina juonessa mukana. Hän tunnistaa nimensä, ja meille on tullut omia yhteisiä juttuja, kuten Hilman pesän teossa avustaminen: minä annan hänelle muutamia vessapaperin paloja ja hän vie itse niitä pesäänsä.

Hilma on kova tyttö täyttämään poskipussejaan niin kuin kuvasta näkyy. Hauskuutta piisaa joka päivä hänen kanssaan. Hän lepäilee olkapäälläni iltaisin ja katselemme telkkaria yhdessä. Hilma on päivieni piristys tämän koronan keskellä ja hän vie ajatukseni pois välillä iskevästä korona-ahdistuksesta. – Miia j

Lemmikkihamsteri Hilma.­

Pulla suunnittelee kannattaisiko chiliä maistaa... – Seija

Pulla-kissa.­

Inkeri-tyttö oppi juuri sisäsiistiksi! – Pekka

Inkeri.­

Sasu on kultahamsteri, meidän perheen ensimmäinen lemmikki. Hän tuli meille tuottamaan iloa korona-kevään aikana.

Sasu on syntynyt 13.3.20, jolloin Helsingissä alkoi lockdown ja elämä muuttui pitkäksi aikaa. Silloin emme vielä tienneet hänen olemassa olostaan, mutta näin jälkikäteen ajatellen, hänet oli tarkoitettu meille juuri nyt. Sasusta on ollut paljon iloa kolmelle lapsellemme. Kerran tässä kun leikitimme Sasua, niin hän kaivautui pehmeään porotossuun nauttimaan sen lämmöstä. – Katri

Kultahamsteri Sasu.­

Voiko tämän ihanampaa lenkkiseuraa koiramme hymyn ja Suomen luonnon edessä saada. Kyllä itselläkin hymy tulee nautinnosta kohta 4v. kultsi uros Bemmin kanssa liikkuessa. Välillä naurattaa meidän eri kiinnostuksen kohteet, minulla sienet ja hänellä mutalammikot, mutta molemmat nautimme yhteisestä ajasta yhtä paljon. – Sirpa

Bemmi.­

Hän on karkeakarvainen mäyräkoira Rico 4v. Hän ilahduttaa vuoden jokaisena päivänä. Tämä Dumbo-kuva saa aina hyvälle mielelle! – Kari

Rico.­

Minun kissani Amelie tykkää jutella, kun näkee lintuja. Minulla on kolme kissaa ja koira, joista on ollut paljon iloa vapaaehtoisessa koronakaranteenissa. – Liisa

Amelie.­

Tässä meidän mielettömästi rakastuneet katit Urho ja Ofelia. – Ava

Urho ja Ofelia.­

Tämän kainosti hymyilevän, selkeästi arvonsa tuntevan karvaisen yksilön yksi lempiasennoista on epäilemättä: Aah, koivet kattoon, kattokaa mua -tyyliä.

Tähän asentoon heittäydytään kun ensin on nautittu vähintään litra maukasta talousvettä, josta vähintään puolet päästetään huulenpielistä hitaasti valuuttaen vastapestylle laminaattilattialle. – Kristiina

Meidän 3-vuotias Devon rex-kissa ajelee meidän uudella robotti-imurilla ja naurattaa koko perhettä. – Anette