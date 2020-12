Jyrki Lehtolan kolumni: Kun Haavisto kertoi salaisuuden itsestään

Politiikka on vaikuttamista kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta niin ettei aivan kaikista tavoista jäisi kiinni, koska ne eivät kestä valoa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

”Monet ovat kysyneet, miten Pekka oikein jaksat.”, avautui ulkoministeri Pekka Haavisto keskiviikon yksinpuhelussaan.

”Nyt kerron salaisuuden.”, vastasi Haavisto kysymykseensä. ”Suomen luonnossa on voimaa.”

Mutta ei siinä kaikki! ”Voimaa ovat tuoneet myös ne lukemattomat pysäytykset kaduilla, tsemppitoivotukset, bussin ikkunasta heilahtavat kädet.”

Jos joku muu kuin lahkojohtaja olisi heilutellut luonto- ja kansakortteja tuohon tapaan, vihreät olisivat laskuttaneet Twitter-pilkastaan. Nyt ne kertoivat siellä toisilleen, kuinka itku tuli Haaviston tiivistäessä tunteensa iskelmäksi, joka häpesi itseään.

Tiedotustilaisuudessaan Haavisto antoi lyhyen oppitunnin siitä, miten kaupunkilaisnuorten luontoharrastuksesta kasvoi populistinen oikeistopuolue, joka ennen kuolemaansa alkoi muistuttaa uskonnollista lahkoa, jossa vapahtaja on puolueen vanhin.

Kun Haavisto vuosi sitten ohitti hallinto- ja ulkoasianhallintolait yrittäessään palauttaa al-Holin leirin suomalaisia, syy ohittamiseen oli se, että Haavisto halusi tehdä hyvää, vaikka lait ovat olemassa juuri siksi, etteivät poliittisesti valitut messiaat saa kukin vuorollaan määritellä hyvyyttä.

Kun perustuslakivaliokunnan lausunto Haaviston toiminnasta alkoi olla valmis, yritti yksi vihreä vaikuttaa hallituksessa istuviin valiokunnan jäseniin kertomalla, että lausunnon tekstissä muotoilu ”Pekka Haavisto toimi väärin” pysyy sisällöltään samana, jos sen muuttaa muotoon ”Pekka Haavisto – nam!”.

Seuraavaksi toinen vihreä lähetti hallitustovereille WhatsApp-viestin, että pitäisikö vähän puuttua perustuslakivaliokunnan toimintaan paitsi että ei lähettänyt, mikä on WhatsApp, mitä te tuijotatte, koira söi puhelimen, mikä on puhelin, mikä on koira.

Harmillista! Vihreät saivat aikoinaan ulkoparlamentaarisen toimintansa avulla sen, mitä tavoittelivat eli parlamentaarista valtaa ja jos nyt eduskunnan sisällä vähän mietitään perustuslakia ja parlamentarismia oikealta eli omalta kannalta, vihreillä on siihen oikeus, koska muut vihaavat lapsia.

Politiikka on vaikuttamista kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta niin ettei aivan kaikista tavoista jäisi kiinni, koska ne eivät kestä valoa.

Vihreiden omakuva on niin selfie-salaman sokeuttama, että kun ne joutuvat pimeyteen, ne alkavat suunnistaa sädekehänsä avulla. Siksi vihreät muistivat yhtäkkiä, että ai joo, kaiken tämän alussa oli jotain lapsia jossain leireissä ja piiloutuivat lasten taakse.

Haavisto itketti itseään kertoessaan uhrautumisistaan lasten hyväksi, Maria Ohisalo sanoi, että ”suomalaisten lasten auttaminen on juridinen velvollisuutemme”.

Ihanasti sanottu etenkin, kun ne rakkaimmat lapset ovat vihreitä kansanedustajia auttamassa Isää eteenpäin.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.