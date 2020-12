Kolmea 16-vuotiasta epäillään 16-vuotiaan pojan murhasta.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa aamupäivällä vangitsemisoikeudenkäynti, joka liittyy 16-vuotiaan pojan epäiltyyn murhaan Helsingin Koskelassa. Epäiltynä on kolme 16-vuotiasta poikaa.

Tutkinnanjohtajan mukaan pojat tunsivat toisensa. He olivat viettäneet yhden epäillyn syntymäpäiväjuhlia. Kaikki olivat nauttineet enemmän tai vähemmän alkoholia.

Epäilty murha oli tehty tutkinnanjohtajan mukaan tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.

Uhrin ruumis virui maassa useita päiviä ennen kuin hänet löydettiin.

16-vuotias murhattiin tutkinnanjohtajan mukaan perjantai-iltana 4. joulukuuta Koskelan sairaalan lähistöllä. Uhri löytyi samasta paikasta maanantaina 7. joulukuuta. Poliisi otti maanantaipäivän aikana kiinni kolme epäiltyä poikaa.

Tutkinnanjohtajan mukaan kaikki kolme epäiltyä poikaa osallistuivat väkivaltaan tavalla tai toisella.

Kukaan pojista ei hälyttänyt uhrille apua, tutkinnanjohtaja on kertonut IS:lle. Pojat poistuivat tekopaikalta ja jättivät uhrin ulos.

Ensimmäinen ilmoitus vainajasta tuli lähellä olevalta rakennustyömaalta. Tutkinnanjohtajan mukaan rakennusmies näki uhrin.

Teinipojan murha on järkyttänyt helsinkiläisiä. Uhrin löytöpaikalla on vieraillut ihmisiä ja sinne on tuotu paljon kynttilöitä.

Kun Ilta-Sanomat kävi Koskelassa, siellä oli nuorisoa, 16-vuotiaan entisiä ja nykyisiä opiskelukavereita ja vanhoja ystäviä.

– Uhri oli vanha luokkakaverini. Kun kuulin tästä, menin aika pahaan shokkiin. Se kaikki on niin järkyttävää ja hullua. Tuntuu tosi vaikealta uskoa tapahtunutta, kun vasta näin hänet, 16-vuotias tyttö kertoi.

Koskelan alueella asuvat ihmettelee, että uhrin ruumis löydettiin useita päiviä tapahtumasta. Hän arvelee, että meneillään olevat rakennustyöt ovat katkaisseet yhteyden Koskelantielle, paikka on sivussa.

– On silti erikoinen juttu, että ruumis on virunut tuossa maassa kolme päivää. Kaikkea sitä tapahtuukin... Ei olisi voinut uskoa. En tiedä, mitä nykynuorison päässä liikkuu, Matti Taussi mietti.

Asiantuntijat pitävät epäiltyä rikosta erittäin poikkeuksellisena.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoi eilen IS:lle, että tapaus on hyvin harvinainen verrattuna Suomen rikostilastoihin.

Samoin sanoi tutkinnanjohtaja Marko Forss.

– Kun puhutaan alaikäisten tekemistä vakavista väkivaltarikoksista niin tämä on ihan omassa sfäärissään, hän totesi.

Kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriön koordinoimasta rikoksentorjuntaneuvostosta kertoo olevansa Koskelan murhaepäilyn suhteen mediatietojen varassa.

Poliisin mukaan murhasta epäillyt eivät ole osanneet sanoa mitään motiivia henkirikokselle. He eivät olleet poliisille entuudestaan tuttuja. Kaikki epäillyt ovat opiskelijoita.

– Tämä on todella poikkeuksellista, sanoo myös Kinnunen.

Helsingissä on tapahtunut tänä vuonna monta vakavaa rikosta, joissa epäiltynä tai syytettynä on alaikäisiä.

Ilta-Sanomien tekemän koonnin mukaan vuonna 2020 pääkaupungissa on sattunut ainakin kuusi tällaista väkivaltarikosta. Näistä kaksi on henkirikoksia ja neljä henkirikoksen yrityksiä.

Ilta-Sanomat kokosi yhteen, mitä näistä rikoksista tiedetään juuri nyt.