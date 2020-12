Jäikö Magnus Enckellin näyttely näkemättä? – Tule mukaan opastetulle videokierrokselle Ateneumiin klo 12.30

Korona on sulkenut Suomen museot, mutta nyt on tarjolla väriä alkutalven harmauteen. Ateneumin taidemuseo kutsui ISTV:n yksityiskierrokselle Suomen taiteen kultakauden mestarin juhlanäyttelyyn.

Magnus Enckell on yksi Suomen taiteen suurmiehistä, mutta suuri yleisö ei jostain syystä tunne hyvin hänen tuotantoaan. Tämä asia pannaan nyt kuntoon.

ISTV:n suora lähetys Ateneumista alkaa klo 12.30. Kierros kestää reilut puolitoista tuntia.

Lähetys on koko ajan erittäin asiantuntevissa käsissä, sillä oppaina on kolme näyttelyn kuraattoria: museonjohtaja Marja Sakari, Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä ja intendentti Anna-Maria von Bonsdorff. Toimittaja on ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen.

Poikia rannalla on Enckellin Suursaaressa viettämien kesien satoa. Vuonna 1910 hänen värinsä olivat helakoituneet kirkkaiksi.­

Magnus Enckellin suurnäyttely täyttää Ateneumin taidemuseon kolmannen kerroksen.­

Ateneumin suurnäyttely avattiin lokakuun lopussa, mutta suljettiin pandemian takia vain kuukautta myöhemmin. Silti sen ehti nähdä jo yli 25 000 ihmistä. Lähes 800 katsojan päivälukemat kertoivat suuresta kiinnostuksesta.

Ateneum on suljettu ainakin 20. joulukuuta saakka. Enckell-näyttely jatkuu 14.2.2021 asti.

Magnus Enckellin omakuva vuodelta 1918 taiteilijan ollessa 48-vuotias.­

Niukkuutta ja värikylläisyyttä

Haminassa kirkkoherran perheeseen syntynyt Magnus Enckell oli vastakohtaisuuksien persoona. Hän oli toisaalta radikaali uudistaja ja suunnannäyttäjä, toisaalta traditioiden ylläpitäjä.

Hän oli vetäytyvä haaveilija, mutta myös kansainvälinen maailmanmies, näyttelyiden komissaari, Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja ja monumentaaliteosten tekijä.

Enckell oli askeettinen symbolisti sekä uusimpressionistinen värinkäyttäjä. Aiheista löytyy uskonnollisia motiiveja, tyylipuhtaita muotokuvia, alastomia miesvartaloita ja aurinkoa säteileviä merimaisemia.

Heräävä fauni (1914) on Magnus Enckellin myöhäisemmän värikauden teos.­

Enckell oli hämmästyttävän tuottoisa taiteilija, vaikka kuolikin keuhkokuumeeseen jo 55-vuotiaana ollessaan näyttelymatkalla Tukholmassa.

Kuolemasta 150 vuotta

Magnus Enckellin (1870-1925) syntymästä tuli marraskuussa kuluneeksi 150 vuotta. Sen kunniaksi Ateneum ripusti esille merkittävän osan Enckellin tuotannosta viideltä eri vuosikymmeneltä.

Hänen tunnetuimpia maalauksiaan ovat mm. Poika ja pääkallo (1893), Herääminen (1894), Ylösnousemus (Tampereen Tuomiokirkon alttaritaulu 1907), Poikia rannalla (1910) ja Heräävä fauni (1914).