Kylmät faktat ovat jääneet tunteiden ja hehkutuksen alle, vaikka ne perustelisivat koronarokotteen tärkeyttä ja turvallisuutta kaikista parhaiten.

”Jos nyt tulisi koronarokote, ottaisitsä sen?”

Kysymys yllätti minut palattuani kahvinhakureissulta brunssipöytään noin kuukausi sitten.

En suorilta jaloilta osannut sanoa vastausta.

Kävi ilmi, että eivät ystävänikään. Perusterveelle, kouluttautuneelle ja rokotemyönteisellekin nuorille aikuiselle nopeasti kehitetty rokote tuo helposti mieleen sikainfluenssan ja siitä seuranneet narkolepsiatapaukset.

Emme uskoneet olevamme pohdinnassamme ainoita. Millainen poliittinen pommi rokotteesta oikein tulisi, kun se viimein valmistuisi?

Vastausta ei tarvinnut odotella kauaa, sillä alle kuukausi tuon brunssin jälkeen ensimmäiset Britanniassa ovat jo saaneet rokotteensa Pfizerin ja BioNTechin yhteisrokotteella. Suomalaiset pääsevät käärimään hihojaan ehkä jo vuodenvaihteen jälkeen.

Näin nopeaan aikatauluun meistä ei varmasti uskonut kukaan, mutta pommi oli yhtä suuri: keskustelun kirjo on vaihdellut terveestä skeptisyydestä niin villeihin salaliittoteorioihin, että huoltovarmuuskeskuksesta loppuvat seuraavaksi foliohatut. Asiaa pui maanantaina muun muassa Yle MOT.

THL:n tiistaina julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista ottaisi koronarokotteen, jos sellainen olisi ja sitä suositeltaisiin. Nuorimmassa ikäluokassa rokotteen ottaisi 48 prosenttia.

Tulos on hieman Helsingin Sanomien alkuviikosta julkaisemaa rokotegallupia rokotemyönteisempi. HS:n kyselyn mukaan vain 56 prosenttia ihmisistä olisi valmis ottamaan rokotteen. Alle 30-vuotiaiden prosentti oli vielä alhaisempi, vain 41 prosenttia. 37 prosenttia sanoi suoraan, ettei halua rokotetta.

***

Rokotevastaisuutta esiintyy enemmän kuin keväällä, mikä on ravistellut niin valtaapitäviä kuin mediaakin hereille aiheen tiimoilta. Keskiviikkona IS kertoi, kuinka 50 suomalaista vaikuttajaa Tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä rap-artisti VilleGalleen ovat vakuuttaneet rokotteen ottamisen olevan ainoa oikea vaihtoehto.

Tällaiset kannanotot ovat tärkeitä oikeiden mielikuvien luomisessa, sillä rokotteen ottamalla suojelee itsensä lisäksi myös kaikkia muita. Tuntuu, että viranomaiset ovat silti unohtaneet rummuttaa vastausta juuri siihen kysymykseen, joka monia tällä hetkellä askarruttaa erityisen paljon.

Eli siihen, miten koronarokote on saatu markkinoille niin nopeasti, kun aiemmin keskimääräinen rokotteen kehittämisaika on ollut yleensä noin 10 vuotta?

Tätä tietoa on ollut yllättävän vaikeaa saada ymmärrettävässä muodossa – ja sen jakaminen on viranomaisten ja päättäjien vastuulla. Faktat ovat jääneet tunteiden ja hehkutuksen alle.

” Rokotteen nopeaan kehittämiseen on kerrankin ollut rahaa ja resursseja.

Vastaus kysymykseen on yksinkertainen. Se on kriisin laajuus: Korona on tappanut jo yli miljoona ihmistä ympäri maailman ja lamauttanut yhteiskuntia. Rokotteen nopeaan kehittämiseen on kerrankin ollut rahaa ja resursseja.

Juuri resurssit ovat olleet aiemmin yksi rokotekehityksen ongelmista ja hidasteista – innovaatioita ollaan pantattu rahoitusta odotellessa. Kun tiedemiehet avasivat pöytälaatikkonsa ja yhdistivät ennenäkemättömästi voimiaan yhteisen vihollisen edessä, syntyi myös historiallisen nopeaa ja kattavaa tulosta.

Covid-19-pandemiassa auttoi myös se, että koronavirus oli ennestään tutkijoille tuttu muun muassa vuoden 2002 sars-epidemiasta. Viruksen heikkoudetkin olivat jo tiedossa, joten valtaosa rokotteen odotteluajasta on siis kulunut massiiviseen testailuun ja varmisteluun.

Nopeasti tehty ei tässä tapauksessa ole juosten kustu, vaikka sellainen mielikuva rokotteesta on voinut tulla. Tuota mielikuvaa muutetaan muuten myös virallisten tahojen tarjoamalla selkeällä informaatiolla, sillä salaliittoteoriat ammutaan alas faktoilla, ei pakolla.

Mainittakoon vielä, että kaiken tätä kolumnia varten lukemani jälkeen vastaisin brunssilla esitettyyn kysymykseen empimättä kyllä.

