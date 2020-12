Asiantuntijat: Koskelan murhaepäily ”todella poikkeuksellinen” – alaikäisten tekemät henkirikokset harvinaisia Suomessa

Koskelassa tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään kolmea 16-vuotiasta poikaa.

– Alaikäisiä tekijöitä on ollut kolme ja rikosnimikkeenä on murha, niin kyllä tämä on hyvin harvinainen tapaus verrattuna Suomen rikostilastoihin, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo.

Poliisi kertoi aiemmin keskiviikkona erittäin raa’alla ja julmalla tavalla tehdystä henkirikoksesta lähellä Helsingin Koskelan sairaalaa. Rikoksesta epäillään kolmea 16-vuotiasta poikaa. Uhri oli heidän ikätoverinsa. Nuoret olivat ennen epäiltyä henkirikosta yhdessä juhlineet yhden epäillyn syntymäpäivää ja käyttäneet alkoholia.

– Kun puhutaan alaikäisten tekemistä vakavista väkivaltarikoksista niin tämä on ihan omassa sfäärissään, tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Marko Forss kommentoi aiemmin.

Kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriön koordinoimasta rikoksentorjuntaneuvostosta kertoo olevansa Koskelan murhaepäilyn suhteen mediatietojen varassa.

Poliisin mukaan murhasta epäillyt eivät ole osanneet sanoa mitään motiivia henkirikokselle. He eivät olleet poliisille entuudestaan tuttuja. Kaikki epäillyt ovat opiskelijoita.

– Tämä on todella poikkeuksellista, Kinnunen sanoo.

Epäilty henkirikos tapahtui Koskelan sairaalan lähellä.­

Kinnunen kertoo, että alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden tekemät henkirikokset ovat harvinaisia Suomessa. Vuosina 2018–19 niitä ei ollut ollenkaan.

– Henkirikoksista tulee pääsääntöisesti ehdottomat vankeustuomiot. Meillä on tällä hetkellä ihan muutama alle 18-vuotias vankilassa, oikeastaan heitä on aina alle kymmenen, Kinnunen kertoo.

Vuonna 2020 on epäilty useampia alaikäisten tekemiä vakavia väkivaltarikoksia. Ottamatta kantaa yksittäisiin rikosepäilyihin, Kinnusen mukaan yleisesti ottaen nuorten väkivaltarikollisuuden taustalla on usein pidempään jatkuneita kasaantuneita ongelmia. Voi olla pidempään jatkuneita ongelmia koulussa ja kotona sekä ongelmia mielenterveyden ja päihteiden kanssa.

– Nuorten pitäisi saada apua ongelmiin. Tuntuu, että ehkä näissä tapauksissa ennaltaehkäisevät toimet ovat epäonnistuneet, Kinnunen sanoo.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ihmettelee sitä, että kulunut vuosi on ollut harvinainen piikki nuorten tekemissä henkirikosyrityksissä.

– Yhdestä vuodesta ei voi mennä tekemään pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Suunta henkirikoksissa on ollut pitkään laskeva. Jää nähtäväksi, onko tämä vuosi vain yksittäinen piikki vai jokin yleisempi ilmiö, Tolvanen pohtii.

– Mutta kyllä tästä pitää olla huolissaan. Väkivaltaisuus ei koske kuin hyvin pientä osaa nuorista, mutta ne tapaukset tuntuvat sitten kärjistyvän.

Koskelan tapauksessa kolme epäiltyä ovat 16-vuotiaita, joten he ovat rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Mikäli epäillyt tuomitaan, nuoruus on rangaistuksen vähentämisperuste.

– Nämä epäillyt ovat alle 18-vuotiaita, he ovat nuoria. Vaikea tietysti sanoa, mikä tuomioistuimen näkemys sitten on, kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriöstä sanoo.

Kinnunen kertoo, että alaikäisten vankien olosuhteet pyritään järjestämään niin, että ne ovat nuoria tukevia ja yhteiskuntaan integroivia.

– Vankeusaika pyritään käyttämään hyödyksi niin, että yhteiskuntaan palaaminen mahdollistuu ja ehkäistään uusintarikollisuutta.