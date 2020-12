Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso keskiviikon tuoreimmat tiedot

Suomessa on raportoitu kahdeksan uutta koronakuolemaa ja 490 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi keskiviikkona.

Suomessa on raportoitu kahdeksan uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä virukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 433.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 206 ihmistä, mikä on 6 vähemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on 27 ihmistä, mikä on 1 vähemmän kuin maanantaina.

Suomessa raportoitiin tänään 490 uutta koronavirustartuntaa.

THL:n mukaan tietoteknisen ongelman takia huomenna raportoituu tilastoihin takautuvasti 470 koronavirustapausta, jotka todettiin 2.–8. joulukuuta.

Noin kaksi kolmesta suomalaisesta ottaisi koronarokotteen

Noin kaksi kolmesta suomalaisesta ottaisi koronarokotteen, käy ilmi THL:n tekemästä kyselystä. Noin viidesosa kyselyyn vastanneista kieltäytyisi rokotteesta.

– On hyvä, että koronarokotteeseen suhtaudutaan melko myönteisesti. Myönteiset asenteet rokotetta kohtaan tukevat sitä, että monet ottavat sen, sanoo THL:n erikoistutkija Jonas Sivelä tiedotteessa.

Keväällä tehdyssä vastaavassa kyselyssä noin 70 prosenttia sanoi ottavansa koronarokotteen. THL:n mukaan keväällä ihmiset kokivat riskin sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin korkeampana kuin nyt.

Kyselyn mukaan rokotushalukkuuteen vaikuttaa eniten rokotteen suojaavuus. Myönteisimmin rokotteeseen suhtautuvat riskiryhmiin kuuluvat ihmiset.

– Se, että muiden suojaamista pidettiin lähes yhtä tärkeänä syynä ottaa koronarokote kuin itsensä suojaamista, on selkeä osoitus siitä, miten solidaarisesti ihmiset ajattelevat. Tämä on hienoa ja edistää yhteisiä ponnistuksia päästä epidemiatilanteesta, Sivelä sanoo.

35 tartuntaa tamperelaisessa sairaalassa

Tampereella Rauhaniemen sairaalassa on todettu yhteensä 35 koronavirustartuntaa potilailla ja henkilökunnalla, tiedottaa Tampereen kaupunki.

Tartunnoista 19 on todettu potilailla ja 16 henkilökunnalla. Kaupungin mukaan yksi koronatartunnan saaneista sairaalan potilaista on kuollut.

– Otamme osaa omaisten suruun. Teemme kaikkemme, jotta Rauhaniemen sairaalan koronavirustilanne saadaan rauhoittumaan, sanoo sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmanen tiedotteessa.

Rauhaniemen sairaalassa todettiin joulukuun alussa yhteensä seitsemällä potilaalla ja henkilökunnan jäsenellä koronatartunta. Tartuntojen jälkeen aloitettiin potilaiden ja henkilökunnan koronatestaus, joka on tehty tähän mennessä kahdesti.

Osastolle ei ole otettu ensimmäisten tartuntojen löydyttyä enää uusia potilaita.

Turun koronatilanne heikentynyt

Turun koronatilanne on heikentynyt voimakkaasti viikon aikana, tiedottaa Turun kaupunki. Eilen Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi alueen siirtyneen koronaviruspandemian leviämisvaiheeseen.

Koronatilannetta pyritään hillitsemään uusilla rajoituksilla ja muilla toimilla. Kaupunki tiedottaa esimerkiksi toimittavansa 2,3 miljoonaa maskia turkulaisiin yläkouluihin. Lisäksi niin sanottu koronabussi aloittaa toimintansa Halisissa ja Pernossa. Bussissa otetaan koronatestejä ja annetaan neuvontaa.

– Jokaisen on syytä ottaa tilanne vakavasti ja kaikki koronavarotoimet käyttöön. Nyt tulee välttää kaikkia ylimääräisiä kontakteja, käyttää maskia, jäädä sairaana kotiin ja hakeutua koronatestiin, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

Kaupungin mukaan merkittävä osa alueen koronatartunnoista saadaan lähipiiristä. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä noin sata tautitapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Pieksämäellä tilanne yhä vakava

Pieksämäellä Valona Vanhuspalveluissa on todettu 39 koronatartuntaa asukkailla ja työntekijöillä. Kaupunki ottaa kokonaisvastuun sairastuneiden hoidosta.

Tartunnoista 16 on asukkailla ja 23 työntekijöillä. Tartunnat on todettu Kirkkopalvelut-konserniin kuuluvan Valona Vanhuspalvelujen asumispalveluyksikössä.

Pieksämäen kaupunki on tänään perustanut Valonan yhteen kerrokseen kaupungin kotisairaalan avulla terveydenhuollon 15-paikkaisen yksikön varmistamaan sairastuneiden hyvän sairaanhoidon, kertoo Kirkkopalvelut tiedotteessa.

Valona Vanhuspalveluissa on kaikkiaan 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa. Henkilökuntaa on reilut 40.

– Tilanne Pieksämälle jatkuu vakavana. Rajoitusten pitäisi alkaa vaikuttaa tilanteeseen kuitenkin lähipäivinä myös Pieksämäellä, kunhan ihmiset osaavat toimia vastuullisesti eivätkä ole kontaktissa muiden kuin omien perheenjäsentensä kesken, sanoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Helsingissä mahdollinen joukkoaltistuminen

River Church Helsingin tilaisuuteen 29. marraskuuta kello 13–15 osallistuneella ihmisellä on todettu myöhemmin koronavirustartunta, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessa.

Kaikkia mahdollisia altistuneita ei ole vielä tavoitettu. Tilaisuuteen osallistuneita pyydetään tarkkailemaan vointiaan tarkasti 13. joulukuuta asti ja hakeutumaan heti koronavirustestiin, jos ilmenee lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita.

Päijät-Hämeessä kokoontumisrajoitukset jatkuvat 4. tammikuuta asti. Näin ollen yli kymmenen ihmisen tilaisuudet on kielletty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti rajoitusten jatkamisesta, koska Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa.