Romanifoorumin puheenjohtaja oudoksuu Veijo Baltzarin mustalaiskulttuuripuheita: ”Kuulostaa vähän ihmeelliseltä”

Baltzar on selittänyt "mustalaiskulttuurilla" asumistaan nuorten naisten kanssa. Ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteiden pääkäsittely alkoi keskiviikkona suljetuin ovin.

Romanifoorumin puheenjohtaja Mertsi Ärling ei ymmärrä ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista syytteessä olevan Veijo Baltzarin puheita ” mustalaiskulttuurista” .

Asianajajansa Jussi Sarvikiven mukaan Baltzar, 78, on muun muassa puhunut ” mustalaiskulttuuriin” liittyvästä yhteisöllisestä asumisen muodosta, kun tämä on asunut yhdessä nuorten naisten kanssa.

– (Syyttäjällä ja puolustuksella) on aika voimakaskin näkemysero siitä, kuinka normaalia on esimerkiksi se, että jonkun vanhemman henkilön kotona asuu ihmisiä – nuoriakin henkilöitä – ja tulee ja menee vähän miten sattuu, Sarvikivi sanoi valmisteluistunnon yhteydessä viime viikolla.

Myös keskiviikkona Sarvikivi nosti saman asian esiin, kun jutun pääkäsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa..

– Siinä kulttuurissa, missä hän on elänyt ja kasvanut, ei ole ollut mitään ihmeellistä siinä, että vauvasta vaariin asutaan saman katon alla, lähisukulaiset tai laajempi suku. Niin tässäkin on käynyt, ihmisiä on tullut ja mennyt, Sarvikivi sanoi medialle.

"Ei mitään tekemistä romanikulttuurin kanssa"

Romanifoorumin puheenjohtaja kertoo, että romanikulttuuri on yhteisöllinen.

– Se, että vanha mies ja vieraat nuoret tytöt asuisivat keskenään, on romanikulttuurin näkökulmasta vierasta. Olen ymmärtänyt, että näistä nuorista ihmisistä suurin osa on ollut pääväestön edustajia eli eiväthän he ole olleet hänen perhettään siinä mielessä kuin perhettä ajatellaan. Minusta se kuulostaa vähän ihmeelliseltä, Ärling sanoo.

Ärlingin mukaan Baltzarilla voi olla erilainen kulttuurikäsitys kuin hänellä. Hän kuitenkin korostaa, että loppujen lopuksi Baltzarin väitetyllä toiminnalla ei ole mitään tekemistä romanikulttuurin kanssa.

– Koko romaniyhteisö tuomitsee tuollaiset teot, jos pitää paikkaansa, mistä häntä syytetään. Tämä on yhteiskunnallisesti väärin, romanikulttuurisesti väärin ja monesta muustakin syystä väärin, hän sanoo.

Baltzar pysyi vangittuna

Baltzar kiistää kaikki syytteet. Lisäksi avunannosta ihmiskaupparikoksiin syytetään kahta naista, joista toisen epäillään myös joutuneen ihmiskaupan uhriksi.

Käsittely on salainen, joten syyttäjä Mikko Sipilä ei voinut tarkemmin kertoa syytteidensä sisältöä.

– Seksuaalirikoksia en voi avata kuin otsikkotasolla, siellä on törkeitä raiskauksia, raiskauksia ja hyväksikäyttöjä. (Ihmiskauppasyytteissä) on meidän käsityksen mukaan kyse siitä, että henkilöitä on houkuteltu tällaisiin lahkomaisiin olosuhteisiin, joissa heitä on painostettu erilaisiin tekoihin, Sipilä sanoi.

Poliisin esitutkinnassa epäiltyjen rikosten uhreina oli seitsemän 1980–2000-luvuilla syntynyttä naista. Osa uhreista oli tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Poliisi on epäillyt Baltzarin houkutelleen tyttöjä ja nuoria naisia teatteritoimintaansa ja asumaan kanssaan. Hänen on epäilty kontrolloineen uhrien elämää ja määränneen muun muassa heidän syömisestään ja ulkonäöstään.

Baltzar tuotiin keskiviikkona käräjäsaliin vankeudesta. Hänet määrättiin tiistaina uudestaan vangittavaksi, koska hän oli rikkonut matkustuskieltoonsa liittyviä yhteydenpitorajoituksia. Vangitseminen jatkuu toistaiseksi.

Aiemmin Baltzar oli tutkintavankeudessa lähes vuoden, kunnes hänet päästettiin vapaaksi viime kuussa ja määrättiin matkustuskieltoon.

Käsittelylle on varattu päiviä käräjäoikeudessa maaliskuun loppuun asti.