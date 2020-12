Veijo Baltzaria ei nähty keskiviikkoisessa pääkäsittelyssä käräjäoikeuden käytävillä, sillä hänet vangittiin uudelleen tiistaina. Baltzar kiisti asianajajansa välityksellä kaikki ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteet.

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteiden pääkäsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Käsittely istuttiin kokonaan suljetuin ovin uhrien suojelemiseksi, sillä asiaan liittyy arkaluonteisia tietoja uhrien yksityiselämästä. Myös valokuvaaminen salissa oli kielletty.

Pääkäsittelyä käytiin keskiviikkona kahdessa käräjäoikeuden istuntosalissa videoyhteyden välityksellä muun muassa koronarajoitusten vuoksi. Asianomistajat olivat toisessa salissa.

Baltzar ei kävellyt istuntoon vapaalta jalalta, sillä hänet vangittiin uudelleen eilen tiistaina. STT:n mukaan hän oli rikkonut matkustuskieltoonsa liittyneitä yhteydenpitorajoituksia.

Syyttäjä nosti viime viikolla Baltzaria vastaan syytteet useista ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista. Baltzaria syytetään muun muassa kuudesta törkeästä ja yhdestä perusmuotoisesta ihmiskaupasta sekä eriasteisista seksuaalirikoksista, muun muassa raiskauksista.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosien 2004‒2019 välisenä aikana. Asianomistajia tapauksessa on seitsemän. Poliisin esitutkinnan mukaan uhrit ovat syntyneet 1980–2000-luvuilla. Osa heistä oli tapahtuma-aikaan alaikäisiä.

Syyttäjän mukaan Baltzar toimi jonkinlaisena johtohahmona ryhmässä tai yhteisössä, jossa oli lahko- tai kulttimaisia piirteitä.

– Meidän käsityksen mukaan (ihmiskauppasyytteissä) on kyse siitä, että henkilöitä on houkuteltu tällaisiin lahkonomaisiin olosuhteisiin, missä heitä on painostettu erilaisiin tekoihin. Tässä on näitä työasioita ja näitä seksuaaliasioita, erikoissyyttäjä Mikko Sipilä avasi oikeustalolla medialle.

Syyttäjä Mikko Sipilä saapui käräjäoikeuteen.­

Syytteiden tarkka sisältö ei ole tiedossa, koska istuntojen lisäksi myös jutun asiakirjat ovat salaisia.

Syyttäjä kertoo aikovansa vaatia Baltzarille vuosien ehdotonta vankeusrangaistusta, jonka pituus tarkentuu myöhemmin.

– Se tarkempi kannanotto riippuu siitä, mitä tässä prosessin kuluessa selviää tapahtuneen.

– Vuosista puhutaan joka tapauksessa, mutta käydään prosessi ensin ja otetaan sitten se lopullinen kanta.

Baltzarin asianajaja Jussi Sarvikiven mukaan Baltzar kiistää kaikki syytteet. Hänen mukaansa toiminnassa ei ole tapahtunut mitään rikollista.

– Hän ei ole ensinnäkään toiminut sillä tavalla kuin syyttäjä väittää, ja toisaalta, kun puhutaan näistä ikään kuin pääsyytteistä, eli ihmiskauppasyytteistä, niin niiden osalta meillä on myöskin erimielisyyttä siitä, että vaikka näin olisi toimittu, kuin syyttäjä väittää, niin täyttääkö se ylipäänsä koko ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistön.

– Eli sekä näytöllisesti että oikeudellisesti meillä on asiasta erimielisyys, Sarvikivi kommentoi medialle oikeustalolla.

Puolustuksen mukaan Baltzar ei halunnut ketään luokseen asumaan, vaan hänen mukaansa hänen luokseen on tultu.

Veijo Baltzarin puolustusasianajaja Jussi Sarvikivi.­

– Kysymys on ollut kulttuuritoiminnasta, jota on tehty useiden henkilöiden kanssa. Osa on ollut tiiviimmin mukana toiminnassa, osa heistä on asunut Baltzarin kanssa samoissa asunnoissa.

– Siellä on tehty projekteja liittyen erinäköisiin kulttuuritoimintoihin sekä teatteriin, ja muutoin on asuttu ikään kuin kommuunimaisissa olosuhteissa, joissa on sitten syyttäjän näkemyksen mukaan kysymys lahkotyyppisestä toiminnasta, Sarvikivi avasi puolustuksen näkemystä.

Baltzar oli tutkintavankeudessa lähes vuoden, kunnes hänet päästettiin vapaaksi marraskuussa ja määrättiin matkustuskieltoon. Eilen tiistaina hänet vangittiin uudelleen.

Syyttäjä kertoi aikovansa vaatia, että Baltzar pidettäisiin vangittuna ainakin toistaiseksi. Keskiviikon pääkäsittelyn jälkeen Baltzar oli edelleen vangittuna. Vangitsemisasiaa voidaan kuitenkin käsitellä lähiaikoina uudelleen.

Syytekokonaisuuden käsittelylle on varattu päiviä käräjäoikeudessa maaliskuun loppuun asti.

Baltzarin ohella jutussa on syytettyinä kaksi naista, joita syytetään avunannosta ihmiskaupparikoksiin.

Poliisin esitutkinnan mukaan Baltzar houkutteli tyttöjä ja nuoria naisia teatteritoimintaansa ja lopulta asumaan luonaan. Esitutkinnan mukaan uhrien piti Baltzarin luona asuessaan toimia hänen antamiensa sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Säännöt koskivat muun muassa ulkonäköä ja syömistä.

Tapauksen tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Saara Asmundela kertoi syyskuussa poliisin epäilevän, että uhrit erkaannutettiin läheisistään.

Poliisin mukaan uhreihin vaikutettiin hyvin monella tavalla, ja yhteisössä vallitsi pelon ilmapiiri.