Suomessa on raportoitu kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on 206 ihmistä, joista tehohoidossa on 27 ihmistä.

THL kertoi aiemmin keskiviikkona, että Suomessa on todettu 490 uutta koronavirustartuntaa. Tiistaina uusia koronavirustartuntoja raportoitiin 361 kappaletta.

Eniten uusia tartuntoja on todettu pääkaupunkiseudulla, jossa myös väestömäärä on suurin.