Veijo Baltzarin puolustus: Baltzar ei ole halunnut ketään luokseen, hänen luokseen on tultu

Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikosten pääkäsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa suljettujen ovien takana. Hän pysyy toistaiseksi vangittuna.

Useista ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä syytetyn kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarin puolustus kiistää, että Baltzar olisi houkutellut tyttöjä tai naisia asumaan luokseen.

– Hän ei ole halunnut ketään luokseen. Hänen luokseen on tultu, ja hän on sallinut sen. Hänen näkemyksensä mukaan siinä ei ole ollut mitään ongelmaa, Baltzarin asianajaja Jussi Sarvikivi sanoi käräjäistunnon tauolla.

Pääkäsittely Baltzarin, 78, syytteistä alkoi Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona. Sarvikiven mukaan Baltzar kiistää kaikki syytteet.

Käsittely käydään suljetuin ovin ja jutun asiakirjat ovat salaisia, joten syyttäjä Mikko Sipilä ei voinut tarkemmin kertoa syytteidensä sisältöä.

– Seksuaalirikoksia en voi avata kuin otsikkotasolla, siellä on törkeitä raiskauksia, raiskauksia ja hyväksikäyttöjä. (Ihmiskauppasyytteissä) on meidän käsityksen mukaan kyse siitä, että henkilöitä on houkuteltu tällaisiin lahkomaisiin olosuhteisiin, joissa heitä on painostettu erilaisiin tekoihin, Sipilä sanoi.

Puolustus: Kyse kulttuuritoiminnasta, kommuunimaisista olosuhteista

Poliisi kertoi syyskuussa esitutkinnan valmistuttua, että epäiltyjen rikosten uhreina on seitsemän 1980–2000-luvuilla syntynyttä naista. Osa uhreista oli tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Poliisi on epäillyt Baltzarin houkutelleen tyttöjä ja nuoria naisia teatteritoimintaansa ja asumaan kanssaan. Hänen epäillään kontrolloineen uhrien elämää ja määränneen muun muassa heidän syömisestään ja ulkonäöstään.

Sarvikiven mukaan kyse oli kulttuuritoiminnasta ja ”kommuunimaisista” olosuhteista.

– Osa on ollut tiiviimmin mukana toiminnassa, ja osa asunut Baltzarin kanssa samoissa asunnoissa. Siellä on tehty projekteja liittyen erilaisiin kulttuuritoimintoihin ja teatteriin -- on asuttu kodinomaisissa olosuhteissa, käyty kaupassa, tehty ruokaa, Sarvikivi sanoi.

Sarvikivi viittasi myös jälleen Baltzarin esillä pitämään ”mustalaiskulttuuriin”.

– Siinä kulttuurissa missä hän on elänyt ja kasvanut, ei ole ollut mitään ihmeellistä siinä, että vauvasta vaariin asutaan saman katon alla, lähisukulaiset tai laajempi suku.

Sarvikiveltä kysyttiin, kuuluivatko myös epäillyt uhrit samaan kulttuuriin, mutta sitä hän ei halunnut kommentoida.

Syyttäjä Sipilä oudoksuu ”mustalaiskulttuuriin” vetoamista.

– Tuollaisesta kulttuurista en ole aiemmin kuullut. Varmaan (käsittelyssä) kuullaan, mistä siinä heidän mielestään on kyse. Katsotaan, mitä ihmiset kertovat, onko se tavanomaista ja jos on, kenen mielestä, Sipilä sanoi.

Puolustus ei vaatinut vapauttamista

Baltzaria ei nähty käräjäoikeuden käytävillä, vaan hänet tuotiin saliin vankeudesta. Baltzar määrättiin tiistaina uudestaan vangittavaksi syyttäjän vaatimuksesta.

Aiemmin Baltzar oli tutkintavankeudessa lähes vuoden, kunnes hänet päästettiin vapaaksi viime kuussa ja määrättiin matkustuskieltoon. Uutta vangitsemista vaatineen syyttäjä Sipilän mukaan Baltzar oli rikkonut matkustuskieltoonsa liittyneitä yhteydenpitorajoituksia.

Sarvikivi ja Sipilä eivät salaukseen vedoten halunneet kertoa, mistä rajoitusten rikkomisessa oli tarkemmin kyse. He eivät myöskään halunneet arvioida, kuinka pitkään Baltzar pysyy vangittuna. Keskiviikkona puolustus ei kuitenkaan vaatinut vapauttamista, joten vangitseminen jatkuu toistaiseksi.

Käsittely on määrätty salaiseksi uhrien suojelemiseksi. Käräjäoikeuden mukaan kyseessä on asia, jossa tulee esille erityisen arkaluonteisia tietoja uhrien yksityiselämästä. Sarvikiven mukaan Baltzar ei ollut vaatinut salausta.

– Baltzar ei ole esittänyt mitään salassapitovaatimuksia. Hänen puolestaan asia voitaisiin käsitellä täysin julkisesti, Sarvikivi sanoi.

Syyttäjä Sipilän mukaan saattaa olla mahdollista, että joitain osioita jutusta voitaisiin käsitellä julkisesti.

– Mutta tämä on niin kokonaisuus, että aika epätodennäköisenä sitä pidän. Mutta en lähde sitä ennustamaankaan, Sipilä totesi.

Syyttäjä vaatii Baltzarille vuosien ehdotonta vankeusrangaistusta. Hänen lisäkseen kahta naista syytetään avunannoista ihmiskaupparikoksiin. Heille syyttäjä on kertonut aikovansa vaatia ehdollisia tuomioita. Toisen naisista on epäilty itsekin joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

Käsittelylle on varattu päiviä käräjäoikeudessa maaliskuun loppuun asti.