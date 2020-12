Rakennusmies havaitsi 16-vuotiaan pojan ruumiin ulkona Koskelan sairaalan lähellä. Poikkeuksellisen vakava teko on poliisin mukaan ”ihan omassa sfäärissään”.

Poliisi epäilee kolmea 16-vuotiasta poikaa 16-vuotiaan pojan murhasta. Uhri löytyi erittäin raa’asti ja julmasti surmattuna ulkoa Koskelan sairaalan lähistöltä Helsingistä maanantaina.

Neljä poikaa juhli yhden epäillyn pojan 16-vuotissyntymäpäiviä sairaalan lähistöllä ulkona. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Marko Forssin mukaan syntymäpäiväjuhlien epäillään päättyneen erittäin raakaan ja julmaan murhaan.

Sen motiivista ei ole mitään tietoa.

– Meillä ei ole minkäännäköistä hajua, miksi näin on tapahtunut. Nyt ei ole kyse siitä, ettei poliisi haluaisi sitä tutkinnallisista syistä kertoa vaan siitä, että emme ole saaneet epäillyiltä minkäännäköistä selvitystä, miksi näin on käynyt. He eivät ole niin sanottuja poliisin vanhoja tuttuja, Forss kommentoi.

Forssin mukaan kaikki epäillyt ovat opiskelijoita.

– Pojat ovat olleet yhteistyöhaluisia ja hyvin katuvia. He ovat avanneet jo tekoa jonkin verran, mutta esitutkinta on vasta alussa, Forss sanoo.

Teko on tapahtunut poliisin tietojen mukaan perjantai-iltana 4. joulukuuta.­

Poliisi epäilee, että uhri joutui pitkäkestoisen väkivallan kohteeksi. Teon jälkeen pojat poistuivat paikalta.

– Väkivalta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoista ja vakavaa. Joku nainen on mennyt poikien ohi, kun teko on ollut jollakin tasolla tapahtumassa. Toivomme, että tämä nainen ilmoittautuisi poliisille ja kertoisi havainnoistaan. Nainen on huutanut pojille jotakin siihen tyyliin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Pojat ovat vastanneet siihen jotakin ja nainen on jatkanut matkaansa, Forss kertoo.

Forss ei avaa tekotapaa tarkemmin.

– Teko on jatkunut useita kymmeniä minuutteja. Selvittelyt ovat alkuvaiheessa, mutta jokainen poika on myöntänyt jollakin tavalla osallistuneensa väkivaltaan, Forss kertoi.

Kukaan pojista ei hälyttänyt uhrille apua. He poistuivat tekopaikalta ja jättivät uhrin ulos. Forss ei pysty tässä vaiheessa sanomaan, olisiko uhri pystytty pelastamaan, jos pojat olisivat hälyttäneet apua.

– Ensimmäinen ilmoitus vainajasta tuli lähellä olevalta rakennustyömaalta. Rakennusmies näki hänet, Forss kertoo.

Juhlat olivat perjantaina ja uhri löydettiin vasta maanantaina. Oliko kukaan ottanut yhteyttä uhrin katoamisen vuoksi?

– Hänestä on oltu huolissaan, Forss sanoo.

Forss on hyvin huolissaan alaikäisten tekemistä vakavista väkivaltarikoksista.

– Pistää todella miettimään, mistä nyt on kyse. Totta kai herää kysymys, että satsaammeko me tarpeeksi yhteiskunnassa lapsiin ja nuoriin. Tämä nyt tutkittavana oleva teko on täysin poikkeuksellinen tapaus. Kun puhutaan alaikäisten tekemistä vakavista väkivaltarikoksista niin tämä on ihan omassa sfäärissään, Forss kommentoi.

Pojat olivat nauttineen alkoholia. He tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi esittää heitä huomenna vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisi pyytää havaintoja tehnyttä naista tai teosta muutoin tietäviä ilmoittamaan tietonsa tapausta tutkivalle Helsingin poliisin nuorisoryhmälle joko sähköpostitse nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi tai soittamalla virka-aikana numeroon 029 547 1200.