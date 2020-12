Perustuslakivaliokunta on pystynyt tähän mennessä pitämään ahtaan puoluepolitikoinnin kaukana itsestään, sanoo professori Jukka Kekkonen.

Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen pitää erikoisena, että perustuslakivaliokunnassa lähetetään valikoiden sähköposteja tietyille valiokunnan jäsenille viime vaiheessa.

– Vähän on iltalypsymeininki.

Sähköpostiviesti liittyy MTV3:n uutiseen, jonka mukaan perustuslakivaliokunnan vihreitä edustava jäsen oli lähettänyt muille valiokunnassa vaikuttavien hallituspuolueiden edustajille ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) tukevan viestin.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) twiittasi MTV:n uutisen jälkeen, että hänen lähettämänsä sähköposti on vuodettu julkisuuteen.

Perustuslakivaliokunta jatkaa Haaviston tapauksen käsittelyä keskiviikkoaamuna.

– Viesti herättää kysymyksiä. Perustuslakivaliokunta on elin, jolla on pitkä ja kunniakas historia. Se on yleensä pystynyt pitämään ahtaimman puoluepolitikoinnin aika kaukana itsestään. Tämä ei ole sen kanssa oikein sopusoinnussa, Kekkonen sanoo.

Pääasia on professori Kekkosen mielestä se, että kun on epäilyksiä, asia tutkitaan.

– Oli tulos mikä tahansa, se on aina voitto oikeusvaltiolle. Ei jää epäilystä siitä, että jokin asia olisi jäänyt pimentoon. Menettelytavat ovat myös oleellisia.

Kekkonen sanoo, ettei hän ole nähnyt aiemmin julkisuudessa, että vastaavanlaisesta menettelystä olisi käyty keskustelua.

Kekkonen lisää, että oikeuden ja politiikan rajapinta on liukuva ja monesti vaikeasti hahmotettava.

Valiokunnassa oikeudelliset näkökulmat ovat Kekkosen mielestä olleet etusijalla. Väistämättömästi mukana olevat poliittiset kysymykset on painettu niin taka-alalle kuin mahdollista. Valiokunnan maine on hyvä.

– Valiokunnan toiminnassa pitäisi olla mahdollisimman suuri läpinäkyvyys niin, että kaikki asianomaiset saavat saman informaation käsittelyn eri vaiheissa.