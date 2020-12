Pakkaset jatkuvat koko maassa ainakin perjantaihin asti

Korkeapaine pysyttelee Suomen itäpuolella ja eteläinen ilmavirtaus jatkuu.

Selkeintä on iltapäivällä Uudellamaalla ja suuressa osassa Itä-Suomea, kun taas lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta.

Lapissa tulee vähäisiä lumisateita, myös lounais- ja länsirannikon tuntumassa voi sadella vähän lunta.

Etelässä ja lännessä on pakkasta 1 – 3 astetta, idässä ja pohjoisessa pakkasta on 2 - 5 astetta ja Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on pakkasta 4 - 7 astetta.

Torstaina pilvisyys lisääntyy myös etelässä ja idässä. Pohjois-Lapissa satelee vähän lunta, myös lounaisrannikolla vähäiset lumisateet ovat mahdollisia.

Päivälämpötila on etelässä pakkasella 1 – 3 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa on pakkasta 4 - 8 astetta ja Lounais-Lapista Inarijärvelle ulottuvalla kapealla alueella lähellä nollaa.

Perjantaina maan etelä- ja keskiosaan leviää etelästä lumisateita itätuulen vähän voimistuessa. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin.

Etelärannikolla päivälämpötila on lähellä nollaa, muualla maassa on päivällä pakkasasteita.