Pääministeri Marinin mukaan sijaisjärjestelystä toivotaan mahdollisimman lyhyttä. Marin kertoo Johanna Ojala-Niemelän sairauden kouraisseen syvältä. – Pienellä ystäväporukalla olemme tätä itkeneet ja käyneet läpi.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Sdp:n puoluejohto esittää eduskuntaryhmälle eduskunnan ensimmäistä varapuhemiestä Antti Rinnettä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi ja Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania varapuhemieheksi.

Puoluejohto teki ratkaisun aamulla olleessa kokouksessaan. Sdp joutuu tekemään sijaisjärjestelyjä, koska perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä jää maanantaina sairauslomalle. Hänellä todettu aivokasvain leikataan ensi viikolla.

– Antti Rinne on kokenut juristitaustainen henkilö. Perustuslakivaliokunnalla tulee olemaan todennäköisesti myös eduskunnan istuntotauolla monta vaikeaa asiaa käsiteltävänä. Siksi on tärkeää, että perustuslakivaliokunnalla on johdossaan henkilö, joka pystyy sitä johtamaan, Marin sanoo IS:lle.

Marinin mukaan Rinne on kertonut olevansa käytettävissä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi kyseessä olevassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Sijaisjärjestelyn ajaksi puoluejohto esittää Lindtmania Rinteen tilalle eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Marinin mukaan Lindtman on kertonut harkitsevansa tehtävää.

– Uskon kuitenkin, että molemmat ovat joukkuepelaajia ja ymmärtävät, että tällaisessa vaikeassa tilanteessa tarvitaan nyt ihmisiä näitä vastuullisia tehtäviä hoitamaan. Oletan, että Lindtman on tehtävään käytettävissä.

Marinin mukaan eduskuntaryhmän johtoa ei ole sijaisjärjestelyn aikana tarpeen täydentää. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat pystyvät hoitamaan Lindtmanin työtä sijaisjärjestelyn ajan.

– Kaikki tietenkin toivomme, että Johanna toipuu mahdollisimman nopeasti ja hyvin, ja hän voisi aloittaa kevätistuntokaudella perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tehtävässä. On tietenkin tärkeää, että hän toipuu ja ottaa siihen sen ajan, jonka tarvitsee.

Marinin mukaan puolue yrittää selvitä tilanteesta mahdollisimman vähällä tehtäväkierrätyksellä. Ojala-Niemelän sairastuminen on koskettanut puoluetta syvältä.

– Johannan tilanne on todella järkyttävä ja surullinen. Lähetämme hänelle kovasti voimia. Pienellä ystäväporukalla olemme tätä itkeneet ja käyneet läpi.

Marin ei pidä mahdollisena, että Rinne jatkaisi sijaisjärjestelyn ajan varapuhemiehenä.

– En pidä sitä mahdollisena. Pyrimme tämän hoitamaan niin, että tehtävät hoituvat ja pätevät henkilöt niitä hoitavat. Antti Lindtman on myös erittäin kokenut usean kauden kansanedustaja ja varmasti pystyy varapuhemiehen tehtävän hoitamaan hyvin.

Sijaisjärjestelyistä päättää Sdp:n eduskuntaryhmä puoluejohdon esityksestä.