Vihreiden Outi Alanko-Kahiluodon perustuslakivaliokunnan jäsenille lähettämä sähköposti muutti loppusuoralla tapaus Pekka Haaviston (vihr) asian käsittelyn entistä poliittisemmaksi. Hän taivutteli valiokunnan jäseniä pehmeämmälle linjalle. Lykkääkö asian politisoituminen entisestään Haavisto-päätöstä, kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kokoontuu aamukahdeksalta käsittelemään ministerivastuuasiaa eli sitä, pitäisikö ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) passittaa valtakunnanoikeuteen viime syksyisten al-Hol -järjestelyiden takia.

Eri lähteiden mukaan Haaviston tulkitaan rikkoneen virkavelvollisuuttaan, kun hän siirsi viime syksynä ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Enemmistö valiokunnasta katsoi ainakin eilen, ettei ministerisyytteen korotettu kynnys ylity. Mietinnön uskottiin valmistuvan tänään.

Tiistai-iltana tilanne kuitenkin muuttui kerralla liki dramaattisesti poliittisemmaksi, suorastaan skandaalinkäryiseksi.

MTV:n uutiset oli saanut käsiinsä valiokunnan jäsenen, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) lähettämän sähköpostin, josta käy ilmi, että vihreät yrittää saada muut hallituspuolueiden valiokuntajäsenet kannattamaan pehmeämpää ilmaisua mietinnön tekstissä.

Perustuslakivaliokunta yrittää viimeiseen saakka välttää sitä, että sen päätöksenteko miellettäisiin poliittiseksi. Nyt poliittisuuden leimaa ei enää voi välttää.

Paljastunut tapaus sähköposteineen on ennenkuulumaton. Jos Haavisto läpäisee valiokunnan seulan moitteitta, eduskunnan suuressa salissa asiasta syntyy myrsky.

Outi Alanko-Kahiluodon sähköpostin paljastumisen jälkeen valiokunnan työ ja edessä päätös mielletään juuri poliittiseksi – ainakin Haaviston tapauksessa.

Yksi muutosesitys oli MTV:n tietojen mukaan esimerkiksi tällainen:

(81) (lisäys:) SAATTANEEN rikkoa

(83) Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta VOIDAAN KUITENKIN PITÄÄ VÄHÄISENÄ (POIS: ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä).

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli perustuslakivaliokunnan kuultavana viime tammikuussa. Valiokunnan päätöstä odotetaan tänään, mutta viime hetkien tapahtumat saattavat muuttaa tilannetta.­

Valiokunnalle tapaus on kova kolaus. Nyt voi kysyä, miten esimerkiksi käräjäoikeudessa suhtauduttaisiin siihen, että joku syytetyn taholta – joka sattuisi vielä itse jostakin sattuman oikusta istumaan lautamiehenä – lähettäisi muille lautamiehille painostukseksi tulkittavan sähköpostin.

Twitterissä Outi Alanko-Kahiluoto syytti asiasta viestin paljastuttua muita – ei itseään:

Mietintötekstiä sisältävä viestini on vuodettu. Vakava kolhu PeV:n luottamuksellisuudelle. Ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu. Oma näkökulmani PeV-käsittelyihin on, että käsittelyn tulee aina nojata asiantuntijoihin.

Siinä Alanko-Kahiluoto on oikeassa, että kyseessä on vakava kolhu Pev:n luottamuksellisuudelle.

Mutta se on myös vakava kolhu ennen muuta sille, että PeV yrittää unohtaa politikoinnin ja nousta sen yläpuolelle. Nyt PeV:n mietintöä luetetaan entistä enemmän suurennuslasin alla. Kyse on siitä, syntyykö valiokunnasta liki vuoden kestäneen työn jälkeen sittenkin kuva toverituomioistuimesta.

Kaikille mahdollisille salaliitoille on nyt pohja rakennettu. Valiokuntalähteiden mukaan esimerkiksi ex-oikeuskansleri Jaakko Jonkka on katsonut, että Haaviston osalta syytekynnys valtakunnanoikeuteen ylittyy.

Suurimman osan asiantuntijoista kerrotaan olevan rikosoikeuden professori emeritus Pekka Viljasen kannalla, että Haaviston toiminta on täyttänyt virkarikoksen tunnusmerkistön, mutta ministerisyytteen korotettu kynnys ei ylity.

Sähköpostikohun takia valiokunnan mietintöä siis luetaan hartaasti, pilkkuja myöten. Vuosikausia.

Ehkä valiokunnan kannattaa aamun kokouksessa puida sisäinen tilanteensa läpi ensimmäisenä. Johtaako se siihen, että mietintö venyy taas? Se nähdään tänään.