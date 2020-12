Kriisiväsymys saattaa näkyä suomalaisten koronakurissa, pohtivat asiantuntijat.

Kasvomaskien käyttö on yksi suositeltu tapa hillitä koronan leviämistä.­

Tilastokeskus on huhtikuusta alkaen kerännyt tietoa ihmisten asenteista ja käyttäytymisestä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Tämän Kansalaispulssi-kyselyn tulokset kertovat, että suomalaiset kokevat noudattavansa viranomaisten ohjeistuksia heikommin nyt kuin viime keväänä.

– Asenteissa tapahtuneiden muutosten seuraukset näkyvät koronatilanteena, joka on pahentunut viime viikkoina hälyttävästi. Tässä meillä kaikilla lienee peiliin katsomisen paikka, erikoistutkija Hanna Sutela ja tietopalvelusuunnittelija Miia Huomo kirjoittavat Tilastokeskuksen Tieto ja trendit -blogissa.

Sutela ja Huomo kertovat, kuinka kriisin edetessä ihmisten asenteissa näkyy selvä muutos.

Huhti–toukokuussa yli puolet vastaajista koki itse noudattaneensa viranomaisohjeita hyvin, kesä–elokuussa 46 prosenttia ja syys–marraskuussa enää alle 40 prosenttia. Vähintäänkin ”melko hyvin” ohjeistuksia noudattaneiden osuus on laskenut kevään 95 prosentista syksyn 90 prosenttiin.

Sutela ja Huomo pohtivat, kertovatko tulokset kansalaisten väsymisestä koronakriisiin. Tästä kertoo tutkijoiden pohdintojen mukaan se, että myös luottamus viranomaisviestintään on laskusuuntaista.

– Missä määrin tähän kokemukseen on vaikuttanut kesän ja syksyn aikana ihmisten keskuudessa valtaa saanut kriisiväsymys? Missä määrin syynä on hämmennys ja ristiriitainen tieto, joka sekin on lisääntynyt kriisin edetessä: erityisesti sosiaalisessa mediassa levinnyt disinformaatio ja trollaus, koronakriisin vakavuuden vähättely, äärimmillään jopa salaliittoteoriat? Sutela ja Huomo kirjoittavat.

– Tiedottamisesta on hyötyä vain silloin, kun tieto myös menee perille ja ohjeista vain silloin, kun niitä myös noudatetaan.