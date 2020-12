Eri alojen vaikuttajat kertovat IS:lle, miksi ottavat rokotteen.

Koronarokotteesta liikkuu paljon väärää tietoa, ja moni empii sen ottamista.

Valtiojohdon huipulta sekä Tasavallan presidentti Sauli Niinistö että pääministeri Sanna Marin ovat kertoneet ottavansa rokotteen heti, kun heidän vuoronsa tulee.

Sauli Niinistö ja Sanna Marin.­

– Heti otan kun saajajärjestykseen tulen, presidentti Niinistö sanoi Radio 1:n presidentin haastattelutunnilla lauantaina.

– Kun aika on, niin kyllä aion ottaa, pääministeri Marin sanoi Ylen haastattelussa Kesärannassa itsenäisyyspäivänä.

Tässä 50 muuta arvostettua suomalaista kertoo, miksi itse ottaa rokotteen.

Sami Jauhojärvi, Saimi Hoyer ja Simo Frangen.­

1. Sami Jauhojärvi, hiihdon olympiavoittaja

– Aion ottaa rokotteen suojellakseni perhettäni. Perhe on motissa kotona, minä en.

2. Saimi Hoyer, yrittäjä ja malli

– Kuulun itse riskiryhmään. Otan sen takia, mutta mietin myös muita ihmisiä kuten asiakkaita. Minulla on vanha isä. Haluan olla vastuullinen ihminen.

3. Simo Frangen, juontaja

– Eihän se korona mihinkään täältä häivy, jos sitä ei saada rokotteella kuriin. Rokote on ainoa tie.

Anu Vehviläinen, Ville Niinistö ja Päivi Räsänen.­

4. Anu Vehviläinen, eduskunnan puhemies

– Jos lääketiede pystyy kehittämään rokotteen koronaan, joka on osoittautunut hankalaksi sairaudeksi ja aiheuttanut paljon ennenaikaisia kuolemia, se on minusta ihan selvä asia. Minusta kansalaisena on oikeus ja myös velvollisuus tukea kansanterveyttä sitä kautta, että osallistuu rokotuksiin.

5. Ville Niinistö, europarlamentaarikko

– Ei koronarokotetta oteta varsinaisesti itseään varten vaan muita ihmisiä varten. Koronan iso haaste on siinä, että moni levittää tautia tietämättään oireettomana. Kun riittävän moni ja myös työikäiset ottavat rokotteen, saamme suojattua riskiryhmäläisiä ja parhaimmillaan hävitettyä koko viruksen tai ainakin pysäytettyä epidemian.

6. Päivi Räsänen, kansanedustaja

– Rokotteilla on ollut valtavia terveyshyötyjä ihmiskunnan historiassa. Eivät mitkään muut innovaatiot ole tuottaneet yhtä paljon terveyttä kuin rokotteet. Luotan siihen, että hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset sivuvaikutukset ja riskit. Alustavien tutkimustulosten mukaan ne ovat hyvin vähäisiä.

Esko Valtaoja, Pirkko Mannola ja Ilkka Kanerva.­

7. Esko Valtaoja, avaruustähtitieteen emeritusprofessori

– Vastustajille terveisiä Einsteinin sanoin: "Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä, maailmankaikkeus ja ihmisten typeryys, enkä ole ihan varma maailmankaikkeuden suhteen.

8. Pirkko Mannola, näyttelijä

– Olen harkinnut asiaa ja kyllä otan rokotuksen jo ikänikin puolesta. Ja jos kerran Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin ottaa sen, niin eiköhän se ole luotettava.

9. Ilkka Kanerva, kansanedustaja

– Olen pohtinut kysymystä ja seurannut mahdollisimman vastuullisesti sitä, mitä arvostetuimmat ja vakavastiotettavimmat asiantuntijat edustavat, ja koettanut punnita niitä argumentteja, jotka ovat epäileväisiä tai suorastaan vastustavat rokotusoperaatiota. Vaaka kallistuu ehdottomasti sekä suomalaisessa kentässä että kansainvälisesti arvioituna rokotuksen ottamisen kannalle. Siinä on kysymys paitsi ihmisestä itsestään myös niiden suojelemisesta, joiden kanssa on tekemisissä.

Heikki Hiilamo, Maija-Liisa Peuhu ja Pippa Laukka.­

10. Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori

– Ottamalla rokotuksen haluan olla omalta osaltani pysäyttämässä koko maailmaa kurittavaa epidemiaa ja varmistamassa sitä, että jälleenrakennus voi alkaa.

11. Maija-Liisa Peuhu, näyttelijä

– Kun rokotteesta ruvettiin puhumaan, niin ajattelin, etten halua ottaa sitä ainakaan ensimmäisten joukossa. Nyt olen sitä mieltä, että otan rokotteen heti kun saan, sillä muuten en pääse töihin.

12. Pippa Laukka, lääkäri ja juontaja

– Aion ehdottomasti ottaa rokotteen. Kaikissa lääkkeissä ja rokotteissa on puntaroitava hyödyt ja haitat. Mahdolliset sivuvaikutukset ovat asia, jotka varmasti mietityttävät ihmisiä. Suomeen todennäköisesti ensimmäisenä tulevan Pfizerin koronarokote on käynyt läpi pitkän seulan, joten luotan siihen, että se on turvallinen. Koen, että on isompi riski olla ottamatta rokote ja sairastua koronaan.

Roni Back, Jutta Urpilainen ja Jari Tervo.­

13. Roni Back, sometähti ja juontaja

– Aion ottaa rokotteen, kunhan sitä eniten tarvitsevat ovat sen ensiksi saaneet.

14. Jutta Urpilainen, EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari

– Pidän tärkeänä, että myös perusterveet aikuiset ottavat vuorollaan rokotteen. Vain riittävällä rokotekattavuudella suojelemme tehokkaasti riskiryhmiä ja voimme pysäyttää viruksen leviämisen sekä omissa yhteiskunnissamme Euroopassa että globaalisti.

15. Jari Tervo, kirjailija

– Annan rokottaa itseni heti, kun se on mahdollista. Haluan elää.

Bengt Holmström, Timo Kivinen ja Timo Ritakallio.­

16. Bengt Holmström, Nobel-palkittu taloustieteilijä

– Aion ehdottomasti ottaa rokotteen heti kun vuoroni tulee. Sekä itseni että muiden takia. Rokote näyttää olevan sekä tehokas että turvallinen.

17. Timo Kivinen, kenraali puolustusvoimien komentaja

– Otan sen, koska tarvitsemme yhteiskuntaan laajan rokotekattavuuden.

18. Timo Ritakallio, OP-ryhmän pääjohtaja

– Otan rokotteen heti kun se on mahdollista, koska näin suojaan parhaiten sekä omaa että muiden ihmisten terveyttä. Otan säännöllisesti myös kausi-influenssarokotteen. Rokotteen ottaminen on mielestäni huomattavasti vähäriskisempi toimenpide kuin olla ottamatta rokotetta niin oman terveyteni kuin kanssaihmistenkin terveyden näkökulmasta.

Antti Vasara, Jyri Häkämies ja Jarkko Eloranta.­

19. Antti Vasara, VTT:n toimitusjohtaja

– Aion ilman muuta ottaa koronarokotteen. Otan sen, koska haluan auttaa yhteiskuntaa pääsemään eroon pandemiasta ja myös itse välttyä taudilta rokotteen avulla.

20. Jyri Häkämies, EK:n toimitusjohtaja

– Otan sen, koska uskon että näin edistän meidän kaikkien terveysturvallisuutta.

21. Jarkko Eloranta, SAK:n puheenjohtaja

– Aioin ilman muuta ottaa koronarokotteen kun se vain on mahdollista ja vuoroni tulee. Rokottaminen suojaa minua ja suojaa muita. Mitä useampi rokotteen ottaa sen paremmin olemme kaikki suojassa. Otan joka syksy myös influenssarokotteen.

Topi Manner, Pekka Sauri ja Jussi Pesonen.­

22. Topi Manner, Finnairin toimitusjohtaja

– Otan rokotteen, kun vuoroni tulee. Ensimmäiset rokotteet ovat tutkimuksissa osoittautuneet tehokkaiksi. Rokotesuoja mahdollistaa meille kaikille vapaamman ja huolettomamman arjen. Turvallisuus tehdään yhdessä. Rokotteen otto hillitsee viruksen leviämistä - viimeistään kun saavutetaan laumaimmuniteetti.

23. Pekka Sauri, työelämäprofessori ja somevaikuttaja

– Aion. Otan sen säästyäkseni koronalta ja sitä kautta levittämästä virusta – ja laajemmin ottanen varmistaakseni rokotekattavuutta omalta osaltani.

24. Jussi Pesonen, UPM:n toimitusjohtaja

– Ilman muuta, ja toivon, että mahdollisimman moni muukin ottaa rokotteen. Rokotusjärjestyksen mukaan mennään. Meidän pitää voida palata maailmaan, jossa ihmiset voivat turvallisesti kohdata toisiaan ja yhteiskunnan ja talouden pyörät pyörivät. Rokote mahdollistaa sen. Suora ajatustenvaihto on kaiken uuden kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa olennaisen tärkeää. Jäämme helposti junnaamaan paikallaan, jos emme pääse vuorovaikutukseen ja haastamaan toisiamme. Näistä syistä tarvitsemme rokotteen. Näen, että rokotuksen hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset haitat.

Tapio Luoma, Anneli Jäätteenmäki ja Hannu Jortikka.­

25. Tapio Luoma, arkkipiispa

– Aion ottaa koronarokotteen, koska niin suojaan paitsi itseäni myös muita. Elämä on kallisarvoinen lahja, ja sitä on suojeltava. Luoja on antanut meille ihmisille myös järjen ja ymmärryksen, ja niiden ansiosta meillä on apunamme nykyaikainen lääketiede.

26. Anneli Jäätteenmäki, ex-pääministeri

– Aion ottaa rokotuksen oman ja läheisten ja kaikkien suomalaisten terveyden takia. En halua tartuttaa muita, en halua myöskään itse sairastua. Uskon, että rokote suojaa.

27. Hannu Jortikka, jääkiekkovalmentaja

– Kyllä tämä on niin tuhoisa virus ollut, että on kova halu päästä normaaliin elämään.

Eino Grön, Marianne Heikkilä ja Kari Hotakainen.­

28. Eino Grön, laulaja

– Kyllä minä otan heti rokotuksen, kun tulee vuoro. Uskoisin, että kun liikkuu aika laajalla säteellä, rokotteesta olisi turva.

29. Marianne Heikkilä, Marttaliiton toiminnanjohtaja

– Rokote on suoja tautia vastaan. Välitän läheisistä ja itsestä. Kansalaisvelvollisuus. Malli lapsilleni.

30. Kari Hotakainen, kirjailija

– Se on ihan päivänselvä asia, että tulen ottamaan heti terveyden takia.

Eini Pajumäki, Heikki Kinnunen, Kaari Utrio.­

31. Eini Pajumäki, laulaja

– Uskon, että ei tätä pandemiaa saada muuten laantumaan kuin ottamalla rokote.

32. Heikki Kinnunen, näyttelijä

– Kyllä rokote kuuluu kansalaisvelvollisuuksiin. Sanoisin tässä tapauksessa ei varjella itseä vaan muita.

33. Kaari Utrio, kirjailija

– Kuulun sukupolveen, jonka aikana on ollut tuberkuloosi, hinkuyskä ja polio. Olen itse sairastanut tuhkarokon. Rokotesysteemi on ollut ihmiskunnan pelastus. Olen ollut lapsena koululuokkani kanssa laulamassa rautaputkessa olleille lapsille, kun ei ollut vielä hengityskoneita. Se oli kauheaa. Minulla on laaja kokemus kulkutaudeista. Tiedän mitä keuhkotaudit tarkoittavat.

Riitta Uosukainen, Aake Kalliala ja Jari Sarasvuo.­

34. Riitta Uosukainen, valtioneuvos

– Ilman muuta otan seurattuani lääketieteellistä keskustelua, enkä mitään poliittista peliä, mitä yritetään pelata. Luotan asiantuntijoihin ja aion ottaa rokotteen ja mieheni ottaa kanssa.

35. Aake Kalliala, näyttelijä

– Kyllähän se otettava on ja ihan siksi, ettei korona tarttuisi.

36. Jari Sarasvuo, yrittäjä

– Totta kai otan rokotteen, en edes mieti muuta vaihtoehtoa. Suomen yhteishenki vaatii rokotteen ottamista. On vastuullista auttaa poistamaan yhtälöstä ongelma, joka on riesaksi sekä Suomen taloudelle että suomalaisten terveydelle.

Meiju Suvas, Antti Luusuaniemi ja Tarja Halonen.­

37. Meiju Suvas, laulaja

– Aion ottaa rokotteen heti kun se on mahdollista. Uskon rokotteen olevan tuvallinen. Jos se ei jostain syystä olisi, siitä saadaan kyllä riittävän varhaisessa vaiheessa tietoa.

38. Antti Luusuaniemi, näyttelijä

– Aion ottaa rokotteen sen jälkeen, kun riskiryhmäläiset on ensin rokotettu. Rokote suojaa ottajan lisäksi läheisiä ja työkavereita samaan tapaan kuin monet muutkin rokotteet. Toivottavasti kaikkien on mahdollista saada rokote viimeistään keväällä.

39. Tarja Halonen, presidentti

– Totta kai otan rokotuksen. Olen ottanut kaikki flunssarokotukset.

Nooralotta Neziri, Jan Vapaavuori ja Ilkka Lipsanen.­

40. Nooralotta Neziri, aitajuoksija

– Uskon niin, että jos haluaa Tokion olympialaisiin, on velvollisuus ottaa rokote. Minulla ei ole sinänsä kiire, koska en kuulu riskiryhmään, mutta on ammatillinen syy, ettei rokotetta voi jättää ottamatta.

41. Jan Vapaavuori, Helsingin pormestari

– Totta kai otan. Kuten muissakin koronatoimissa, itsensä suojaaminen suojaa myös muita. Rokotteen ottaminen on vastuullista.

42. Danny, viihdetaiteilija

– Aion ehdottomasti ottaa rokotteen. Ensinnäkin olen riskiryhmäläinen ja toiseksi koen sen velvollisuudekseni.

Tim Sparv, Ville Galle ja Jukka Jalonen.­

43. Tim Sparv, Huuhkajien pelaaja

– Aion ottaa rokotteen niin nopeasti kuin mahdollista. Luotto tieteeseen ja päättäjiin on vankka, ja haluan ehdottomasti olla mukana estämässä koronaa maailmassa.

44. VilleGalle, rap-artisti

– Otan, ja on aika selvää, että kaikki ottavat, jotta päästään mahdollisimman pian palaamaan normaaliin elämään ja takaisin keikoille.

45. Jukka Jalonen, Leijonien päävalmentaja

– Aion ottaa. En halua sairastua koronaan enkä olla sairastuttamassa muita. Mitä useampi rokotuksen ottaa, sitä nopeammin saamme pandemian pysäytettyä.

Sara Parikka, Martin Saarikangas ja Markku Kanerva.­

46. Sara Parikka, näyttelijä

– Varmasti otan, kun oma vuoro tulee – ihan yhteisen hyvän takia.

47. Martin Saarikangas, vuorineuvos

– Aion ehdottomasti ottaa, kun oma vuoro tulee. Jokaisen pitäisi hyvin tarkasti huolehtia, ettei toimi itse tartuttajana, mutta monen ihmisen käytös on ollut hyvin holtitonta, eikä ole välitetty tuon taivaallista. On jokaisen suomalaisen asia, että pandemia saadaan mahdollisimman nopeasti ohi.

48. Markku Kanerva, Huuhkajien päävalmentaja

– Kaikki toimet, joilla pandemia saadaan taltutettua, ovat tervetulleita. Rokote on tietenkin nopein. Mutta muita toimia – kuten turvavälejä, maskin käyttöä, käsihygeniaa jne. – ei pidä laiminlyödä, vaikka rokotusohjelma alkaa.

Veronica Verho ja Maryan Abdulkarim.­

49. Veronica Verho, radiojuontaja ja bloggaaja

– Jos rokotus osoittautuu hyväksi, ehdottomasti tulen jonon perälle. Olen tosi onnellinen, että rokote on keksitty.

50. Maryan Abdulkarim, toimittaja ja kansalaisaktivisti

– Kun rokote tulee kaikkien saataville, totta kai otan sen. Rokotteen tarjoama suoja ei koske vain itseä. Rokottamalla pystyy suojaamaan myös muita, ja se on hyvä asia.