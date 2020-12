Joka on rokotetta vastaan, on epidemian puolella, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Puoluejohtajat käyttäytyvät vastuuttomasti ja typerästi, kun he eivät selkeästi ja yhtenä rintamana kehota kansaa ottamaan koronarokotteen heti, kun sellainen on tarjolla.

Koronarokote on länsimaissa vakuuttanut kansaa suhteellisen huonosti. Esimerkiksi sveitsiläisistä vain puolet on saman tien valmis ottamaan rokotteen. Amerikkalaisista alle puolet sitoutuu rokotteeseen. Britanniassa 54 prosenttia kyselyihin vastanneista kertoi ilman muuta ottavansa rokotteen.

Näille numeroille oli helppo nauraa, kunnes Helsingin Sanomat kertoi 4.12., että suomalaisista vain 55 prosenttia on valmis ottamaan koronarokotteen.

Perussuomalaisten kannattajista rokotuksen ottajia on 38 prosenttia, 40 prosenttia torjuu rokotteen. Loput 22 prosenttia eivät osaa sanoa.

Oletteko kuulleet puheenjohtaja Jussi Halla-ahon valistavan yleisöä rokotteen tarpeellisuudesta?

Toiseksi eniten epidemian edistäjiä oli vihreiden kannattajissa. Vihreä kyllä-ei-en tiedä -sarja menee näin: 58–24–22.

Onko puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo opastanut rokotevastaisia tolloja muuten kuin väkinäisella twiitillään siitä, että itse aikoo rokotuksen ottaa?

Muiden isompien puolueiden luvut olivat hieman lohdullisempia. Pienpuolueet eivät olleet mukana. Harmi.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on ollut hiljaa koronarokotteesta. Se ei ole ihme, sillä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kulkutautivastaisuus on korkeassa kurssissa. Siellä monet vanhemmat antavat lapsilleen vaarallista hopeavettä rokotteiden sijaan.

Henrikssonin mielestä kyseessä on yksityisasia, kuten hän ennen 2019 eduskuntavaaleja totesi.

Ei tietenkään ole, mutta puheenjohtajalle äänisaalis on tärkeämpi asia kuin kansanterveys tai lasten jääminen eloon.

Vaikka nyt olisi hölmö, se ei estä olemasta huomenna viisas.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti kesäkuussa 2009 sikainfluenssan pandemiaksi. Tautiin kehitettiin pikavauhtia rokote, joka aiheutti joillekin narkolepsian.

Nuorisopoliitikko Sanna Marin piti 2010 sikainfluenssaa lääketeollisuuden rahastuskeksintönä. Tautia ei oikeastaan ollutkaan hänen mielestään.

Ei ole tavatonta, että nuorella on vakaumusta ja mielipiteitä enemmän kuin tietoa. Huolestua siitä kannattaa vasta, jos hän ei kehity vuosien myötä.

Sanna Marin on kehittynyt. Hän on ilmoittanut, että koko perhe ottaa koronarokotteen heti, kun se on saatavilla.

Samanlaista sitoutumista ja esimerkkiä sopii odottaa myös muilta poliittisilta johtajilta. Jos he eivät aktiivisesti asetu rokottamisen kannalle, he ovat rokotetta vastaan.

Joka on rokotetta vastaan, on epidemian puolella.

Joka on epidemian puolella, on kansaa vastaan.

Ei kannata kenenkään väittää, että tässä on joku välimaasto. Ei ole.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi