Viiden lapsen äiti kutoi uskomattoman valheiden verkon – kun aviomies katosi, kammottava totuus alkoi valjeta

Mies eli viimeiset hetkensä suuren rahamäärän toivossa ja pelossa. Kaikki oli osa vaimon punomaa juonta.

Kaikki alkoi merkillisestä katoamisesta.

Nainen soitti hätä­keskukseen ja kertoi, että hänen avio­miehensä oli kadonnut. Oli 20. kesäkuuta 2010. Kello oli 02:14.

Naisen mukaan hänen avio­miehensä oli lähtenyt kaupittelemaan aiemmin illalla asettaan tuntemattomalle ostajalle ja kadonnut. Poliisit aloittivat laajat etsinnät jo yöllä.

32-vuotias mies löytyi surmattuna aamulla Vantaan Petikosta, Raappavuorentien ja Petikontien välisen risteyksen läheisyydestä. Mies oli surmattu järeällä 45-kaliiperin Para-Ordnance -aseella. Ase oli urheiluammuntaa harrastaneen miehen oma. Miestä oli ammuttu kaksi kertaa.

30-vuotias nainen kertoi poliiseille jättäneensä miehen Martinlaakson voimalan luo edellisenä iltana yhdeksän aikaan ja ajaneensa heti takaisin kotiin.

Jokin viiden lapsen äidin kertomuksessa ei täsmännyt. Poliisit kohdistivat huomion naiseen.

Valokeilassa oli murhaaja.

Tutkimuksissa poliisit törmäsivät erikoiseen ”rinnakkaistodellisuuteen”, jonka vaimo oli kutonut. Siinä valheessa aviomies oli ennen kuolemaansa elänyt.

Aviomies löytyi surmattuna Petikosta kesäkuussa 2010.­

Sitten vaimo houkutteli vaaraa aavistamattoman aviomiehensä Petikon ABC-huoltoaseman lähellä olevalle syrjäiselle polulle. Mies uskoi menevänsä noutamaan suurta rahamäärää, joka olisi päästänyt taloudellisessa ahdingossa olleen perheen pälkähästä.

Nainen oli ennen tekoaan uskotellut miehelleen, että perheelle olisi tulossa suuria määriä rahaa. Nainen oli myös valehdellut, että rikollisjärjestö uhkasi perheen turvallisuutta.

Tätä valheiden verkkoa nainen oli pitänyt yllä keksimillään yhteydenotoilla ja tapaamisilla rahojen saantiin liittyen. Ne tapaamiset olivat kuitenkin aina peruuntuneet.

Aviomies kuvitteli, että hänen tiliään oli käytetty rahanpesuun ja hän oli siksi saamassa suuria summia korvauksina. Aviomies ehti jo lupailla, että hankkii autot sukulaisilleen.

Nainen kertoi samoja tarinoita tarinoita myös veljilleen. Nainen kertoi veljille myös yhteyksistä lakimiehiin ja turvamiehiin. Se kaikki oli osa punottua juonta. Todellisuudessa laki- ja turvamiehiä ei ollut olemassa.

Toinen veli kertoi, että hän oli välillä epäillyt puheita rahoista, koska summat olivat niin suuria.

Naisen äiti oli kuullut mafian uhasta ja perheelle tulevista suurista varoista, mutta ei ollut uskonut kuulemaansa.

Kesällä 2010 puheiden paljastuminen valheeksi näytti vääjäämättömältä. Nainen pelkäsi miehensä reaktiota tähän. Siksi hän toistuvasti tekoa edeltävien päivien aikana harkitsi tappavansa miehensä.

Nainen houkutteli miehen mukaansa keksittyyn tapaamiseen ja ampui. Hän palasi kotiin ja pyysi veljiään hävittämään aseen.

Mies surmattiin tämän kaltaisella aseella.­

Ase kätkettiin koiralenkin yhteydessä siltarumpuun, mistä sen poliisi myöhemmin löysi, kun toinen veli osoitti paikan.

Naisen mukaan teko oli vahingonlaukaus. Mies oli naisen mukaan uhkaillut tappamisella ennen ampumista ja hyökännyt kohti. Naisen mukaan hänen tekonsa oli korkeintaan kuolemantuottamus.

Silminnäkijöitä tapahtumalla ei ollut.

Veljet kertoivat, että nainen oli tullut teon jälkeen kotiin ja sanonut, että aviomieheen oli osunut ja tämä makasi metsässä.

Veljet olivat halunneet soittaa apua. He olivat kysyneet naiselta useaan kertaan, oliko mies kuollut. Nainen oli vastannut myöntävästi ja kertonut, että kyse oli vahingonlaukauksesta. Nainen ei hankkinut miehelleen apua, eikä sallinut muidenkaan sitä tehdä.

Ennen tekoa nainen oli kertonut veljilleen, että hänen oli valittava joko miehensä tai itsensä ja lastensa kuolema.

Vaimo houkutteli miehensä ansaan keksityllä tarinalla suuresta rahasummasta. Mies oli elänyt pitkän aikaa rikollisjärjestön uhan pelossa. Pelko oli vaimon kutoma.­

Aviomies oli ollut äkkipikainen ja välillä väkivaltainenkin vaimoaan kohtaan liiton aikana. Mies oli myös hyväuskoinen, mikä selitti sen, että hän oli niellyt vaimon syöttämän tarinan.

Mies opiskeli rakennusmestariksi. Nainen oli kotona lasten kanssa. Nainen kertoi, että mies oli halunnut aina ostaa parasta ja kalleinta. Naisen kotona käyneet olivat havainneet naisen piilotelleen miehensä laskuja.

Syyttäjän mukaan nainen salasi ennen tekoa ja sen jälkeen järjestelmällisesti asioita ja harhautti läheisiään ja viranomaisia.

Käräjäoikeus käsitteli murhan kokonaan suljetuin ovin ja julisti oikeudenkäyntiasiakirjat salaiseksi 60 vuodeksi. Käräjäoikeuden tuomiosta oli julkista vain tuomiolauselma. Johanna Evelina Heiskanen tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja ampuma-aserikoksesta.

” Pitää muistaa, että uhreilla ei sitä ylellisyyttä enää ole, että he voisivat stressata huomisesta. Heidän elämänsä on päättynyt.

Käräjäoikeus piti tekoa ennalta suunniteltuna, harkittuna ja törkeänä, koska teko oli miehelle yllätyksellinen eikä tämä ollut antanut aihetta tekoon. Nainen oli syyntakeinen. Hovioikeus päätyi samaan lopputulokseen.

Hovioikeuskin käsitteli asiaa ilman yleisön läsnä oloa, mutta julkisti ratkaisun alaikäisten lasten henkilöllisyydet suojaten. Hovioikeus muistutti, että oikeudenkäynnin julkisuus on tärkeää siksi, että kansalaiset voivat valvoa lainkäyttöä. Hovioikeuden mukaan rikosten tekeminen ei voi lähtökohtaisesti jäädä salaiseksi. Hovioikeuden mukaan oli tärkeää, että myös yleisö saa tiedon ratkaisun perusteista.

Nainen tuomittiin maksamaan jokaiselle lapselleen 15 000 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä. Nuorin lapsista oli alle vuoden vanha.

Nainen tuomittiin maksamaan myös uhrin isälle 10 000 euroa ja uhrin veljelle 7 000 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä.

Suomessa on tällä hetkellä 177 elinkautisvankia, joista 11 on naisia.

Elinkautisen vankeusrangaistuksen keskimääräinen pituus on 14,5 vuotta.

– Naiset on miehiä useammin tuomittu väkivallasta, jos katsotaan koko vankilukua, miehiä ja naisia. Ero miehiin on merkittävä, johtaja Kaisa Tammi-Moilainen Vanajan vankilasta kertoo.

Hän ei ota kantaa yksittäisiin vankeihin vaan puhuu asioista yleisesti, pitkällä kokemuksella.

Yksi silmään pistävä seikka on se, että naisvangeilla on taustallaan myös paljon itse koettua väkivaltaa.

– Viimeisen laajan terveystutkimuksen mukaan heillä oli ihan pahoinpitelyvammojakin ja päävammoja. Tuossa 2010 tehdyssä tutkimuksessa naisvankien traumaattisten tapahtumien määrä oli aika järisyttävä.

Melkein kolme neljäsosaa naisvangeista oli kokenut perheväkivaltaa, Tammi-Moilanen huomauttaa. Seksuaalisen väkivallan kokemukset olivat myös yleisiä.

– Melkein 95 prosentille naisvangeista pystyttiin laittamaan jokin mielenterveyden diagnoosi elämänsä varrella.

Suomen naiselinkautisvankeja yhdistää rikos. Heidät on kaikki tuomittu murhasta. Kohde on voinut olla oma puoliso tai lapsi.

– Yksi piirre naiselinkautisvangeilla on se, että oman syyllisyyden myöntäminen voi olla vaikeaa. Osa naiselinkautisvangeista vapautuu yhä väittäen tiukasti, ettei sitä tehnyt. Jos hän myöntää sen tehneensä, hän kertoo olleensa pakotettu, väärin ymmärtämisen uhri ja että hänet on tuomittu rankemmin kuin olisi pitänyt, Tammi-Moilanen kertoo.

Muut henkirikoksiin syyllistyneet naisvangit ottavat Tammi-Moilasen mukaan helpommin vastuuta teostaan.

– Naiselinkautisvangin voi olla vaikeaa ottaa raakaa tekoa osaksi omaa tarinaansa. Naiselinkautisvangeissa esiintyy myös tunnekylmyyttä ja manipulatiivisuutta. Muut naiset saattavat pelätä elinkautisvankia, varsinkin, jos teko on kerrottu mediassa. Omien lasten murhaajat aiheuttavat aina sorsimista ja vankilasiirtojen yhteydessä kuohuntaa uudella osastolla.

Elinkautista suorittava ei tiedä vapautumisensa päivämäärää.

– He eivät puhu oikeastaan mistään muusta, kun 10 vuotta on tullut täyteen. Hovioikeuskäsittelyä valmistellaan. Usein he kysyvät kursseistakin ensimmäisenä, että auttaako tämä minua vapautumaan.

– Aina nainen ei pääse vapaaksi ensimmäisellä hakemuksella eli 12 vuotta istuttuaan. Se on kova paikka. Vapautumista voi hakea uudelleen kahden vuoden päästä. Se stressaa.

– Pitää muistaa, että uhreilla ei sitä ylellisyyttä enää ole, että he voisivat stressata huomisesta. Heidän elämänsä on päättynyt.