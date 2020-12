Viking Sallyn veriteko: Jos rikos katsottaisiin tapoksi, se olisi jo vanhentunut

Yli 30 vuoden takaisesta rikoksesta syytetään miestä, joka oli teon tapahtuessa 18-vuotias partiopoika.

– Minulla ei ole mitään sanottavaa, älkää soitelko enää uudestaan, sanoo mies englanniksi ja lyö luurin korvaan.

Reaktio on odotettu, sillä miestä syytetään yli 30 vuoden takaisesta Viking Sallylla tehdystä murhasta ja murhan yrityksestä. Hän kiistää syyllistyneensä mihinkään.

Vain kerran aiemmin itsenäisen Suomen historiassa on nostettu syytteet yhtä vanhasta rikoksesta, ja silloin oli kyse Bodominjärven kolmoismurhasta. Nils Gustafssonin syytteet kaatuivat, mutta miten käy vuonna 1969 syntyneen tanskalaismiehen?

Hieman taustaa. Viking Sallyn veriteko tapahtui heinäkuussa 1987, kun laiva oli matkalla Tukholmasta Turkuun.

Aamuyöllä joku hyökkäsi laivan kannella nukkuneiden länsisaksalaisten opiskelijoiden, 22-vuotiaan Bettina Taxisin ja 20-vuotiaan Klaus Schelklen kimppuun. Molemmat opiskelijat saivat vakavat vammat ja oli arpapeliä, selviäisivätkö he hengissä. Taxis jäi eloon, Schelkle ei.

Länsisaksalaisten Klaus Schelklen ja Bettina Taxisin aikeena oli matkustaa Suomen Lappiin.­

Henkirikoksen tekovälinettä ei koskaan saatu poliisin haltuun, mutta poliisilla on siitä kuitenkin käsitys.

Uhrien luo kerääntyi nopeasti väkeä. Ensimmäisenä tai ainakin ensimmäisten joukossa oli 18-vuotias tanskalaispoika, joka oli noussut Viking Sallylle matkustaakseen partioleirille Sauvoon Varsinais-Suomeen.

Hän antoi vuoden 1987 aikana useampia haastatteluita lehdistölle ja kertoi auttaneensa uhreja, sillä hän oli oppinut ensiaputaitoja partiossa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan tuo kyseinen partiopoika on nyt epäilty murhaaja, vaikka hänellä onkin nykyään eri nimi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

– Hän on vaihtanut nimeään monta kertaa vuosien aikana, kertoo IS:n lähde.

Tätä nykyä 51-vuotiaalla miehellä on IS:n tietojen mukaan rikostaustaa myös 1990- ja 2000-luvuilta Tanskasta.

Erikoissyyttäjä Heidi Röblom kuvailee tapausta ”ainutlaatuiseksi”. Hän ei voi ottaa kantaa syytteiden tarkempaan sisältöön ennen oikeudenkäynnin alkua. Alustavan suunnitelman mukaan sen aika koittaa toukokuussa 2021.

On joka tapauksessa selvää, että juttu ei ole helppo. Näin vanhasta rikoksesta ei ole itsenäisen Suomen historiassa kertaakaan langetettu tuomiota.

Viking Sally upposi vuonna 1994. Silloin sen nimi oli muutettu jo Estoniaksi.­

Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että käräjäoikeuden pitäisi katsoa teko murhaksi. Vähempi ei riitä, sillä jos teko katsottaisiin esimerkiksi tapoksi, se olisi vanhentunut jo vuonna 2007. Rikoksena tappo vanhenee 20 vuodessa.

Syyttäjät joka tapauksessa pitävät rikosta murhana sen julmuuden ja raakuuden vuoksi.

– En voi tarkemmin kommentoida, mistä näyttö koostuu, mutta yleisellä tasolla sen saaminen on näin vanhoissa tapauksissa haastavaa. Esimerkiksi henkilötodistelun osalta muistikuvat ovat jo niin vanhoja, yli 30 vuoden takaa.

On pidettävä mielessä, että mies voi olla myös täysin syytön tekoon. Tässä vaiheessa lopputulosta on täysin mahdoton ennustaa, mutta tapauksen erikoislaatuisuuden vuoksi on kuitenkin syytä käydä mahdollisia vaihtoehtoja läpi.

Erikoissyyttäjä Röblomin mukaan Tanskassa asuva mies ei ole ollut tutkinnan aikana vangittuna.

– Jos tuomio tulisi, niin se on rikosseuraamuslaitoksen asia, suorittaisiko hän sen Suomessa vain Tanskassa. Siihen vaikuttaa sekin, mitä henkilö itse haluaa.