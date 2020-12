Vanhusten asumispalvelu­yksikössä todettu kymmeniä korona­tartuntoja Pieksämäellä: ”Tämä on suunnattoman vakava tilanne”

Vanhusten asumispalveluyksikössä on todettu 26 koronavirustartuntaa Pieksämäellä.­

Kymmenellä asukkaalla ja 16 työntekijällä on todettu koronavirustartunta Valona Vanhuspalvelujen asumispalveluyksikössä, tiedottaa Kirkkopalvelut-konserni. Valona Vanhuspalveluissa on yhteensä 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa ja noin 40 henkilökunnan jäsentä.

Valonan palvelujohtajan Susanna Pirttiahon mukaan tilanne on päässyt näin pahaksi aktiivisesta testaamisesta huolimatta, koska tulosten analysointi on viivästynyt useilla päivillä. Asumisyksikön saamat tiedot eivät tästä johtuen ole pysyneet ajan tasalla todellisen tartuntatilanteen suhteen.

– Tämä on suunnattoman vakava tilanne. Teemme yhteistyössä terveysviranomaisten johdolla kaiken sen, mitä tehtävissä on, ettei tilanne muutu entistä pahemmaksi. Yhteistyössä Pieksämäen kaupungin ja ESSOTE:n kanssa teemme paraikaa yksityiskohtaista suunnitelmaa siitä, miten tilanne saadaan hallintaan, Pirttiaho kertoo tiedotteessa.

Yksikön henkilökunnan ensimmäinen tartunta todettiin torstaina 3.12., jonka jälkeen uusia tartuntoja on todettu runsaasti. Pieksämäen kaupunki on testannut asukkaat ja henkilökunnan 4.12., 6.12. ja tänään 8.12. Asukastartunnoista saatiin tieto maanantaina 7.12. Asukkaiden omaisia on informoitu.

Altistuneet henkilöt on kartoitettu mahdollisuuksien mukaan ja ohjattu karanteeniin. Varmistetut tartunnan saaneet asukkaat on eristetty, eikä vanhuspalveluyksikössä saa vierailla kuin pakottavissa tilanteissa.