Voiko suomalainen ottaa venäläisen Sputnik-koronarokotteen? Asiantuntijat varpaillaan vastauksen kanssa

Suomalaisille viranomaisille venäläinen koronarokote on mysteeri.

Moskovassa on aloitettu lehtitietojen mukaan koronarokotukset venäläisten ikiomalla Sputnik-rokotteella. Rokotteen kehittäjät ovat kertoneet, että rokotteen teho on 95 prosenttia.

Voiko suomalainen ottaa rokotteen ja minkälaisen suojan Sputnik antaa?

– En ota kantaa venäläiseen rokotteeseen, koska en tiedä enkä tunne sitä lainkaan, ylilääkäri Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriöstä vastaa.

Ekholm lisää, että Suomessa ostetaan sellaisia rokotteita, joissa on käsitys valmisteesta.

STM:n ylilääkäri Sari Ekholm.­

EU:ssa rokotteet ja rokoteohjelmat pitää tehdä EU-säädösten mukaisesti. Tutkimustulokset ja lääkkeen koko valmistusprosessi tutkimuspaikoista ja lääketehtaista lähtien tiedetään ja dokumentoidaan.

– Tähän Sputnikiin en pysty vastaamaan enkä ota siihen kantaa.

Jos Sputnik hakisi EU-myyntilupaa, se olisi Ekholmin mukaan pitkäaikainen prosessi. Silloin käydään arvioimassa tutkimuspaikat, laitokset, koko tutkimusohjelma ja tulokset.

– Sitä kautta se voisi tulla Suomeen, mutta ei muuten.

Ekholmilla ei ole tässä vaiheessa näkemystä, miten käy kaksoiskansalaisten, jotka ottavat Venäjällä Sputnik-rokotteen.

Lääkevalvontavirasto Fimeassa ei ole tarkkoja tietoja Sputnikista. Suomalaisille viranomaisille ei ole tullut Venäjältä tutkimustuloksia Sputnikista.

– Ollaan aika huhujen ja lehtitietojen varassa, yksikön päällikkö Jukka Sallinen sanoo.

– Keväällä he ilmoittivat, että kaikki lääkkeet olivat jo olemassa, ja kaikki olivat parantuneet koronasta. Sitten se jotenkin unohtui.

Voiko omalla riskillä ottaa rokotuksen?

– Varmaankin, mutta ei siitä Suomen viranomainen rupea vastaamaan.

Joskus rajaliikenteessä on vaadittu näyttöä koronaa vastaan. Olisiko Sputnik riittävä todiste siitä, ettei ole koronaa?

– Rokotteita kun ei ole ollut, toistaiseksi on pitänyt osoittaa, ettei ole tautia. Se, että on näyttöä siitä, että on terve, on eri asia kuin, että on ottanut rokotteen.

– Toistaiseksi on mennyt näin, mutta kun rokotteita tulee, rokotuksilla on jokin arvo. Ohjeistusta tullaan varmasti miettimään.