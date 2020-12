Pikkupakkanen puraisee etelää myöten – pohjoisessa paukkuu kovemmin

Tiistaina etelässä ja maan keskivaiheilla on laajalti selkeää, länsirannikolla pilvisyys on paikoin runsasta.

Maan keskivaiheilla pilvisyys lisääntyy illaksi. Lapissa on pilvistä, ja lähinnä Lapin pohjoisosassa tulee heikkoja lumisateita.

Päivälämpötila on etelässä ja lounaassa aivan rannikolla nollassa, muuten on heikkoa pakkasta, itäisimmässä Suomessa ja pohjoisessa pakkasta on viitisen, Pohjois-Lapissa 7–15 astetta.

Keskiviikkona idässä ja Uudellamaalla on monin paikoin selkeää, kun taas lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta tai lisääntyy. Aivan lounaassa ja länsirannikolla tulee paikoin heikkoa lumisadetta. Lapissa etelätuuli voimistuu ja tulee vähäisiä lumisateita.

Päivälämpötila on laajalti 1–5 pakkasastetta, Kainuussa ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta pakkasta.

Torstaina pilvisyys vaihtelee etelässä ja maan keskivaiheilla ja sää on enimmäkseen poutainen. Pohjoisessa sää on pilvinen. Lapissa tulee heikkoja lumisateita. Päivälämpötila kohoaa Lounais-Lapissa nollan paikkeille, muuten jatkuu pääosin heikon pakkasen sää.