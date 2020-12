Vielä maaliskuun alussa STM:n kansliapäällikkö oli sitä mieltä, että Suomessa olisi erittäin vaikea kuvitella tilannetta, jossa kokonainen maakunta suljettaisiin.

Pian on kulunut vuosi siitä, kun mediassa ihmeteltiin Kiinassa leviävää ”mysteerivirusta”. Tuolloin uskottiin, että tauti jää Kiinaan, eikä siitä synny suurta globaalia uhkaa. Kokosimme erilaisia uutisia, jotka kertovat, miten tietämättömiä koronaviruksesta oltiin vielä vuosi sitten.

15. joulukuuta 2019 Kauneimmat joululaulut -tapahtuma keräsi suuren määrän yleisöä Helsingin Pasilassa sijaitsevassa kauppakeskus Triplassa.­

Vielä joulukuussa Suomessa elettiin normaalia elämää. Ilta-Sanomat uutisoi 9. tammikuuta 2020 ensimmäisiä kertoja ”Kiinan mysteeritaudista”. Tuolloin arvioitiin, että kyseessä olisi kokonaan uusi virustyyppi, joka olisi sukua satoja tappaneelle sarsille ja mersille. Uuden mysteeriviruksen ei kuitenkaan uskottu tarttuvan ihmisestä toiseen, sillä tartunnat ”olivat ilmeisesti tarttuneet eläimistä ihmisiin”.

Kun Wuhanin kaupunki suljettiin Kiinassa 22. tammikuuta ennennäkemättömällä tavalla, viruksen voima alkoi valjeta maailmalla. Muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi Wuhanin sulusta otsikolla ”Tältä näyttää Kiinan miljoonakaupunkien kaduilla – hätkähdyttävät kuvat ovat kuin maailmanloppua kuvaavasta elokuvasta”.

Wuhanin sulku vaikutti kuitenkin olevan vain kaukainen kauhukuva. Yle kertoi 23. tammikuuta, ettei Maailman terveysjärjestö WHO ollut toistaiseksi julistanut koronavirusta kansainväliseksi uhaksi kansanterveydelle. WHO kuitenkin painotti, että Kiinan hätätila voisi levitä myös maailmalle.

Kiinan Wuhanin kaupunki suljettiin 22. tammikuuta ennennäkemättömällä tavalla, jota ihmeteltiin Suomessakin.­

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL rauhoitteli suomalaisia 23. tammikuuta. THL:n mukaan ”tavallisen suomalaisen ei kannata huolestua liikaa Wuhanin koronaviruksesta. Matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on pieni”.

Muun muassa THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane huomautti, ettei koronavirus olisi mitenkään ”poikkeuksellinen tai dramaattinen”.

– Yleisesti ottaen ei kannata kauheasti huolestua. Kiinasta saadun taudinkuvan mukaan tämä ei kovin radikaalisti poikkea tavallisesta kausi-influenssasta. Valtaosa niistäkin tapauksista, joita Kiinassa on todettu, ovat toipuneet, Sane sanoi.

”Yleisesti ottaen ei kannata kauheasti huolestua. Kiinasta saadun taudinkuvan mukaan tämä ei kovin radikaalisti poikkea tavallisesta kausi-influenssasta.” THL:n Jussi Sane sanoi tammikuussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.­

Myös THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen vakuutteli 26. tammikuuta, ettei koronavirusta kannattaisi pelätä liiaksi.

– Toistaiseksi suurempaa syytä lähteä tilannetta vielä kovasti pelkäämään ei mielestäni ole. Tällaisista tartuntataudeista on aiempaakin kokemusta, ja on niistä ennenkin varsin hyvin selvitty, Salminen rauhoitteli.

Koronaviruksen tartuttavuudesta oli myös paljon epäselvyyksiä. Kun Kiinan terveysviranomaiset ilmoittivat 26. tammikuuta, että uudenlainen koronavirus leviäisi jo itämisaikana, Suomessa oltiin kriittisiä. Jussi Sane muistutti tuolloin, että taudin saaminen oireettomalta on epätodennäköistä.

Tuolloin myös Suomen hallitusta kritisoitiin siitä, että Suomessa ei olisi reagoitu koronaviruksen leviämiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kuittasi kritiikin sanomalla, että ”hallitus seuraa WHO:n linjoja, eikä tilanne vaadi hallituksen reagointia. Asia ei ollut Kiurun mielestä poliittinen, siihen oli suhtauduttava rauhallisesti, eikä paniikkia saanut hänen mukaansa lietsoa”.

Helsingin Sanomat puolestaan uutisoi 31. tammikuuta, että uusi koronavirus ei olisi niin tappava kuin sars. Tuosta syystä korona levisi tammikuun lopun tietojen mukaan niin nopeasti.

”Leviämisnopeus voi olla yhdessä mielessä hyväkin merkki. Ryhmä tutkijoita arvioi The New England Journal of Medicine -tiedelehdessä, että juuri vähäisempi vaarallisuus verrattuna esimerkiksi sarsiin saa viruksen leviämään nopeammin”, HS kirjoitti.

WHO kuitenkin tiedotti 11. helmikuuta, että koronavirus on hyvin vakava uhka koko maailmalle. Vielä tuolloin tapauksista noin 99 prosenttia oli todettu Kiinassa. Yle kertoi myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttaneen 27. helmikuuta järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että koronavirus olisi Yhdysvalloille ”vain pieni riski”.

Kauhukuvat siirtyivät myös Eurooppaan, kun Italia reagoi maan pohjoisosissa puhjenneeseen epidemiaan 21. helmikuuta alkaneena viikonloppuna eristämällä kymmenen kuntaa asukkaineen. THL:n Mika Salminen kuitenkin piti Italian määräämiä rajoituksia ylimitoitettuna.

– Luulen, että italialaiset tulivat tässä aika pahasti yllätetyiksi. Siellä on nyt tehty toimia, joiden kohdalla olisi ollut hyvä harkita kaksi kertaa miten toimitaan, Yle kertoo Salmisen sanoneen 24. helmikuuta.

”Italiassa on nyt tehty toimia, joiden kohdalla olisi ollut hyvä harkita kaksi kertaa miten toimitaan” THL:n Mika Salminen kritisoi helmikuussa Pohjois-Italian sulkutoimia.­

Myös THL:n Jussi Sanen mukaan yksittäisen matkailijan riski oli edelleen pieni, eikä Suomessa ollut tarvetta asettaa Kiinasta tulevia matkailijoita karanteeniin.

– Täytyy suhtautua järkevällä huolella koronaviruksen uhkaan ja laittaa asioita kontekstiin. Tällä hetkellä Suomessa on suurempi riski sairastua influenssaan, Sane kertoi Ilta-Sanomien mukaan 24. helmikuuta.

12. maaliskuuta Salminen totesi myös, ettei koronakuolleisuus tule olemaan ”missään tapauksessa kolmea prosenttia” koronaan sairastuneista.

Nyt kuitenkin tiedetään, että kaikista Suomessa todetuista koronatartunnoista noin 3,9 prosenttia oli syyskuun arvion mukaan johtanut kuolemaan.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön kansaliapäällikkö Kirsi Varhila uskoi, ettei tilanne iskisi Suomeen samalla tavoin kuin muihin maihin. Hän oli 2. maaliskuuta Ylen Politiikkaradion vieraana kertomassa ajankohtaisesta koronavirustilanteesta. Varhilan mukaan tilannekuva maaliskuun alussa oli se, että koronatilanne muuttui Suomessa nopeasti, vaikka se oli toistaiseksi hallinnassa.

– Vaikka virus on uusi emmekä tunne siitä läheskään kaikkea, niin itse asiassa meidän suurin huolemme tällä hetkellä terveydenhuollossa on kausi-influenssa. Se kaataa ja tappaa tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin koronavirus. Ja toisaalta sitten Pohjois-Italia on aluetta, johon meiltä suuntautuu paljon matkailua, Varhila kommentoi.

Toimittaja Tapio Pajunen tiedusteli Varhilalta, olivatko Kiinan sulkutoimet liioittelua.

– Tietysti Kiinan viranomaiset ja Kiinan lainsäädäntö ovat ne, jotka osaavat tuohon vastata. Täällä Suomessa olisi erittäin vaikea kuvitella, että meillä olisi koronavirukseen liittyen sellainen tilanne, että me sulkisimme jonkin maakunnan, Varhila sanoi.

– Kyllä meillä Suomessa tartuntatautipykälä siihen riittäisi, mutta se tarkoittaa sitten, että olisimme valmiuslain poikkeusolosuhteissa. Sieltä tulevat sitten ne pykälät, joilla tämmöiseen voidaan mennä. Tartuntatauti on yksi syy, jolla tällaiseen voidaan mennä, mutta kyllä se on aika pitkän tien päässä, jos tämmöisiin toimenpiteisiin lähdetään, hän jatkoi.

”Täällä Suomessa olisi erittäin vaikea kuvitella, että meillä olisi koronavirukseen liittyen sellainen tilanne, että me sulkisimme jonkin maakunnan” STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi 2. maaliskuuta.­

Varhilan haastattelun jälkeen kesti muutama viikko siihen, että Uudenmaan sulku astui voimaan 28. maaliskuuta.

Koronavirus on lähes vuosi ensimmäisten tartuntojen raportointien jälkeen edelleen uhka, josta tiede ei vieläkään tiedä aivan kaikkea.