Pfizer kertoo rokotteensa toimituksista Suomeen vasta sitten, kun Euroopan lääkevirasto on tehnyt päätöksen myyntiluvasta.

Rokotteita on Euroopan unionin lupaputkessa, mutta ei vielä jakelussa.­

Britannia, Venäjä ja Kiina rokottavat jo kansalaisiaan koronaa vastaan. Euroopan unionin jäsenmaissa sen sijaan odotetaan koronarokotteille vielä myyntilupia, jotka myöntää Euroopan lääkevirasto Ema.

Milloin, mitä valmisteita ja kuinka paljon Suomeen tulee? Keille rokotteet riittävät? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia vasta sitten, kun Ema tekee päätöksensä.

– Emme ole vielä saaneet yksityiskohtaisia suunnitelmia milloin ja kuinka paljon, kertoo Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän sihteeri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek IS:lle.

– Riippuu siitä, koska Ema myöntää myyntiluvat ja paljonko (valmistajat) pystyvät missäkin ajassa toimittamaan.

Eman lupamenettelyssä on neljä rokoteaihiota. Ne ovat Pfizerin ja BioNTechin, Modernan, Janssenin ja Johnson & Johnsonin sekä Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan kehittämiä.

Modernan rokote on osoittautunut laajoissa kliinisissä kokeissa tehokkaaksi.­

Lupaputkessa ensimmäisinä ovat Pfizer ja Moderna. Ema on kertonut päättävänsä Pfizerin myyntiluvasta joulukuun 29. päivään mennessä ja Modernan luvasta viimeistään 12. tammikuuta. Molempien rokotekandidaatit edustavat uutta bioteknologiaa: ne perustuvat niin sanottuun lähetti-rna:han, joka vie elimistöön pätkän koronaviruksen genomia.

EU-komissio ja Pfizer ovat tehneet sopimuksen 200 miljoonan rokoteannoksen toimituksista EU:n jäsenmaihin. Sopimuksessa on 100 miljoonan annoksen lisäosto-optio.

Pfizer Suomi ei vielä kommentoi rokotteen toimitusaikatauluja ja -määriä, kertoo viestintäpäällikkö Jutta Joutseno IS:lle sähköpostitse:

– Meitä lääkeyrityksenä sitovat Lääkelaki ja Lääkealan eettiset ohjeet, ja niiden mukaisesti emme voi viestiä myyntiluvattomasta valmisteesta.

Yhtiön asiantuntija vastasi IS:n kysymyksiin näin.

Onko jo tietoa, milloin ja miten Pfizer aloittaa covid-19-rokotteiden toimitukset Suomeen, kun Ema on myöntänyt myyntiluvan?

”Työskentelemme kovasti, jotta rokotetoimitukset pystytään mahdollisen myyntiluvan jälkeen aloittamaan Suomeen mahdollisimman pian. On tosiaan syytä muistaa, että covid-19-rokoteaihiolla ei vielä ole myyntilupaa.”

Millaisia määriä rokotteita voi Pfizer toimittaa?

”Pfizer toimii yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa maahantuonnin järjestämiseksi siten, että se palvelee rokotussuunnitelman toteuttamista, joka on THL:n vastuulla.”

Pfizerin rokote on laajoissa kliinisissä kokeissa osoittanut 95 prosentin suojatehoa. Valmiste on logistisesti haastava: sen varastointilämpötila on -70 celsiusastetta pakkasen puolella.

Myös Modernan rokote on hyvin tehokas: sen suojateho on laajojen kliinisten kokeiden perusteella 94,1 prosenttia.

Rokotteen saatavuus voi aluksi olla Euroopassa heikko. Yhtiö kertoi perjantaina valmistavansa tämän vuoden puolella 20 miljoonaa annosta Yhdysvaltain markkinoille.

Ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen tuotannoksi Moderna arvioi 100–125 miljoonaa annosta, joista 85–100 miljoonaa on varattu Yhdysvaltoihin. Se jättää maailmanmarkkinoille vain 15–25 miljoonaa annosta. Niistä osa on menossa Britanniaan ja arviolta 20 miljoonaa Euroopan unionin jäsenmaille.

Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n odotetaan tekevän päätöksiä Pfizerin ja Modernan rokotteiden myyntiluvasta lähiviikkoina. Kuva rokotteen kliinisistä kokeista Floridassa.­

Yhdysvaltain liittovaltio on saamassa leijonanosan Modernan rokotteista, sillä presidentti Donald Trumpin hallinto on rahoittanut rokotteen kehitystä niin sanotussa operaatio Warp Speedissa. Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Mediuutiset.

Warp Speed on Trumpin hallinnon ohjelma, jonka kautta Moderna sai miljardi dollaria kehitysrahaa rokotteelleen.

– Siihen sisältyy sitoumus toimittaa tietty määrä annoksia USA:lle, kommentoi Hanna Nohynek IS:lle.

EU ei puolestaan Modernaa rahoittanut. EU-komissio on kuitenkin tehnyt Modernan kanssa esiostosopimuksen 80 miljoonasta annoksesta, josta siis vain neljäsosa olisi saatavissa alkuvuodesta EU:n rokotehankintaohjelmaan. Sopimuksessa on 80 miljoonan annoksen lisäosto-optio.

– EU sai sopimuksensa Modernan kanssa valmiiksi kohtuullisen myöhään, vasta 25. marraskuuta, vaikka esineuvottelut oli käyty jo 24.8. mennessä, Nohynek viestittää IS:lle.

– On tietysti spekulaatiota, olisiko nopeammilla sopimusneuvotteluilla voinut varmistaa enemmän annoksia, en osaa sanoa.

” Työskentelemme kovasti, jotta rokotetoimitukset pystytään mahdollisen myyntiluvan jälkeen aloittamaan Suomeen mahdollisimman pian.

Suomen osuus EU:n yhteishankinnoista lasketaan väkiluvun mukaan niin sanotulla pro rata -periaatteella: 1,23 prosenttia.

Jos siis EU saa ensi vuoden alkupuolella 20 miljoonaa rokoteannosta Modernalta, Suomeen tulisi niistä 246 000. Koska rokoteannoksia tarvitaan kaksi jokaista rokotettavaa kohti, valmistetta riittäisi aluksi vain 123 000 suomalaiselle. Myöhemmin Moderna todennäköisesti pystyy toimittamaan lisää rokotteita.

Kahden muun rokotteen lupa-aikataulusta Ema ei ole vielä kertonut. Ne ovat Janssen-yhtiön Johnson & Johnsonille kehittämä rokote, joka perustuu virusvektoriin, ja Oxfordin yliopiston yhdessä AstraZenecan kanssa kehittämä samantyyppinen aihio.