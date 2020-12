Tällä viikolla pakkanen nipistelee ja aurinko pilkahtelee – lumi sen sijaan on harvojen herkkua

Lämpötilat laskevat pitkäaikaisten keskiarvojen tuntumaan suuressa osassa maata.

Lähes koko viikko saadaan suuressa osassa maata nauttia kuivasta säästä ja pikkupakkasista, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Aurinkokin kurkistelee paikoitellen etenkin alkuviikosta.

Viileästä säästä pitää huolen sitkeä etelävirtaus, joka tuo Suomen ylle koleaa mannerilmaa.

Tiistaina selkeintä on etelässä ja idässä, pohjoisessa on pilvisempää. Melkein koko maahan on luvattu pientä pakkasta, lämpötilat vaihtelevat rannikon plus yhdestä Keski-Lapin viiteen pakkasasteeseen. Pohjois-Lapissa pakkasasteita voi olla kymmenenkin.

Päivystävä meteorologi Nina Karusto huomauttaa, että myös rannikolla tunnelma on pienestä plussasta huolimatta vilpoinen.

Loppuviikko pääosin pikkupakkasissa

Viikko jatkuu kolean alun jälkeen varsin kuivana, ja sateet jäävät lähipäivinä varsinkin maan etelä- ja keskiosissa hyvin vähäisiksi. Keskiviikosta eteenpäin myös Etelä-Suomessa on odotettavissa enimmäkseen pientä pakkasta.

Perjantaista eteenpäin jatko näyttää epävarmemmalta. Etelään saattaa olla luvassa sateita, ehkä myös lumena. Lauantaina lämpötilat saattavat kivuta etelässä plussallekin, mutta sen jälkeen pakkassään ennakoidaan palaavan ja jatkuvan viikonlopun yli.

Loppuviikkoa kohden on siis luvassa vuodenaikaan nähden varsin tyypillistä säätä.

– Kun tässä vähän kylmenee, ollaan aika lähellä pitkäaikaista keskiarvoa maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on ehkä vähän keskimääräistä lauhempaa, sanoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Pakkasista huolimatta lumesta päästään nauttimaan lähinnä pohjoisessa, koska kuivilla ilmoilla uutta ei juuri pääse satamaan.

– Loppuviikosta voisi hetkellisesti tulla eteläänkin taas pieni annos lunta, mutta aika vähäisiltä sademäärät näillä näkymin näyttävät, Nina Karusto sanoo.

Ja vaikka sataisikin, Karusto ennustaa etelän lumipeitteelle lyhyttä elinkaarta.