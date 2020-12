Yle: Viking Sallyn veri­teosta syytetty mies on uhrit löytänyt partio­poika

Ylen mukaan vuoden 1987 henkirikoksesta murhasyytteen saanut mies on aikoinaan uhrien löytäjäksi ja auttajaksi esittäytynyt partiopoika.

Syyttäjälaitos tiedotti maanantaina, että Viking Sally -matkustajalaivalla kesällä 1987 tapahtuneesta veriteosta on nostettu syyte.

Heinäkuisena yönä 1987 länsisaksalainen opiskelijapariskunta nukkui makuupusseissa laivan helikopterikannella, kun heidän kimppuunsa hyökättiin. 20-vuotias mies kuoli ja 22-vuotias nainen loukkaantui vakavasti.

Vuonna 1969 syntynyttä tanskalaismiestä syytetään nyt murhasta ja murhan yrityksestä. Syyttäjän mukaan epäilty on kuulusteluissa kiistänyt syyllisyytensä. Hän ei ole vangittuna.

Julkisuudessa aiemmin olleen tiedon mukaan uhrit löysi 18-vuotias tanskalainen partiopoika. Hän oli matkalla Suomeen partioleirille. Ylen tietojen mukaan hän on sama mies, jota vastaan on nyt nostettu syytteet tapauksessa. Ylen jutussa kerrotaan, että miehellä on tätä nykyä eri nimi kuin 1980-luvulla.

Yle kertoo saaneensa yhteyden epäiltynä olevaan mieheen, joka kieltäytyi kommentoimasta asiaa ennen oikeudenkäyntiä.

Eräässä vuonna 1987 antamassaan haastattelussa tanskalainen partiopoika kertoi nähneensä nuoret makuupusseissa verisinä mentyään varhain aamulla kävelylle laivan helikopterikannelle. Hän kertoi samaisessa haastattelussa myös auttaneensa uhreja.

Alustavan tiedon mukaan Viking Sallyn vanhasta rikostapauksesta nostettua syytettä on tarkoitus käsitellä käräjäoikeudessa ensi vuoden toukokuussa.

Tapaus pysyi pitkään pimennossa, mutta vuonna 2016 poliisi avasi tapauksen uudelleen uusien tietojen takia.

Tämän vuoden syyskuussa uutisoitiin, että poliisi uskoi selvittäneensä Viking Sallyllä vuoden 1987 heinäkuussa tapahtuneen veriteon.