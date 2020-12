Viking Sallyn veriteko etenemässä käräjille 33 vuoden jälkeen – rikosoikeuden professori: ”Näytön arviointi on vaikeaa”

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan on poikkeuksellista, että esitutkinta valmistuu ja johtaa syytteisiin näin pitkän ajan jälkeen.

Syyttäjälaitos tiedotti maanantaina, että Viking Sally -matkustajalaivalla kesällä 1987 tapahtuneesta veriteosta on nostettu syyte.

Heinäkuisena yönä vuonna 1987 Viking Sallylla tapahtui väkivallanteko, jonka kohteeksi joutui länsisaksalainen opiskelijapariskunta. Kaksikko nukkui makuupusseissa laivan kannella, kun heidän kimppuunsa hyökättiin. 20-vuotias mies menehtyi ja 22-vuotias nainen loukkaantui vakavasti.

Vuonna 1969 syntynyttä tanskalaismiestä syytetään nyt murhasta ja murhan yrityksestä. Epäilty on kuulusteluissa kiistänyt syyllisyytensä.

Alustavan tiedon mukaan tapausta on tarkoitus käsitellä käräjäoikeudessa ensi vuoden toukokuussa.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista ja mahdollista vain murhassa.

Tolvanen viittaa siihen, että tapporikoksen syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa.

– Muusta kuin murhasta ei voi enää syyttää, syyteoikeus taposta olisi vanhentunut 20 vuodessa teosta.

Tolvasen mukaan kiinnostava kysymys on, miten murhan tunnusmerkit näytetään oikeudessa toteen, kun aikaa rikoksesta on kulunut yli 30 vuotta.

– Kun teosta on näin pitkä aika, tuomioon riittävän näytön esittäminen on äärimmäisen vaikeaa. Mielenkiinnolla jään odottamaan, mitä näyttöä syyttäjällä on, Tolvanen pohtii.

– Näytön arviointi on vaikeaa jo senkin takia, että mahdollisten todistajien muistikuvat ovat noin kaukaa.

Keskusrikospoliisin päällikkönä vuosina 1987–2013 toiminut poliisineuvos Rauno Ranta sanoo niinikään, että näin vanhan tapauksen päätyminen syytteisiin saakka on harvinaista.

– Hyvin harvinaisiahan ne ovat, mutta eivät mahdottomia.

– Siinä on varmasti alkutoimenpiteet kuitenkin tehty niin hyvin, että on nyt pystytty jatkamaan sitten loppuun saakka. Kun tehdään alkutoimenpiteet huolellisesti, niin on hyvä pohja jatkaa, kun tulee uutta tietoa ja voidaan edetä, Ranta pohtii yleisellä tasolla.

Ranta on tyytyväinen, että jutun esitutkinta saatiin valmiiksi. Asia siirtyy nyt käräjäoikeuden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

– Se on tietysti hieno juttu, että päästään niin sanotusti loppusuoralle. Ja kuvaa sitä poliisityön periksiantamattomuutta, että kaikki lailliset keinot käytetään loppuun saakka, kunnes voidaan todeta, ettei ole enää eteenpäinmenomahdollisuuksia. Ainakin niissä rikoksissa, jotka eivät vanhene.

Tapaus pysyi pitkään pimennossa, mutta vuonna 2016 poliisi avasi tapauksen uudelleen uusien tietojen takia.

Syyskuussa uutisoitiin, että poliisi uskoi selvittäneensä Viking Sallyllä vuoden 1987 heinäkuussa tapahtuneen veriteon.