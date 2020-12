Kommentti: Kuka on Viking Sallyn murhaajaksi epäilty mies?

Viking Sallyn murhaajaksi epäillyn nimi ei tiettävästi ole koskaan ollut julkisuudessa tapaukseen liittyen, kirjoittaa Ilta-Sanomien rikostoimittaja Miika Viljakainen.

Syytteiden nostaminen Viking Sallyn veriteossa yli 30 vuotta tapahtumien jälkeen on rikoshistoriallisesti hyvin poikkeuksellinen, joskaan ei aivan ainutlaatuinen tapaus.

Bodominjärven kolmoismurhan tapauksessa teon ja syytteiden välillä kului tätäkin pidempi aika, peräti 45 vuotta. Bodomin tapauksessa syytteet kaatuivat käräjäoikeudessa.

On hyvin mielenkiintoista nähdä, millaisella näytöllä Viking Sallyn tapauksessa syytteitä murhasta ja murhan yrityksestä lähdetään ajamaan. Tällä haavaa aikataulu on se, että syytteitä käsiteltäisiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa toukokuussa 2021.

Henkirikostutkinnan yleinen hokema on: menetetty aika on kadotettu totuus. Viking Sallyn tapauksessa itse rikospaikkakin on maannut meren pohjassa syyskuusta 1994, kun Estoniaksi nimetty Sally upposi myrskyssä vieden yli 800 ihmistä hyiseen kuolemaan.

Murhaajaksi epäillystä tanskalaismiehestä ei tiedetä julkisuudessa toistaiseksi juuri mitään. Hän on syntynyt vuonna 1969, eli hän on ollut Viking Sallylla matkatessaan 18-vuotias.

Julkisuudessa on jo spekuloitu, onko kyseessä sama 18-vuotias tanskalainen partiolaispoika, joka löysi uhrit laivan helikopterikannelta.

Aluesyyttäjä Kai Selander ei ole tätä kiistänyt tai vahvistanut, mutta ainakaan syytetyn nimi ei ole sama kuin partiolaispojalla. Tiettävästi syytetyn nimi ei ole koskaan ollut julkisuudessa Viking Sallyyn liittyen.

Tanskalaismies on kiistänyt teot. On hyvin mielenkiintoista kuulla aikanaan sekin, mitä hänen motiivikseen esitetään. Hyökkäys makuupusseissa nukkuneiden opiskelijoiden kimppuun oli kuitenkin silmitön ja raaka.

Vuosikymmenten saatossa julkisuudessa on spekuloitu veriteon motiiviksi niin mustasukkaisuutta kuin huumeitakin, mutta ne eivät ole olleet huhupuhetta kummemmalla pohjalla.

On mahdollista ja todennäköistäkin, että syytetyn kasvot ovat tallentuneet vuonna 1987 kuvatulle videolle, sillä poliisi pyrki kuvaamaan videokameroilla kaikki laivasta poistuvat matkustajat.

Suurena syynä tähän oli se, että poliisi oli ottanut oppia edellisvuoden tapahtumista.

Kesällä 1986 samalla aluksella oli surmattu tamperelaismies, ja tuolloin tutkinta saatiin käyntiin vasta matkustajien poistuttua. Kuukausien työn tuloksena tekijäksi paljastui myöhemmin Suomen vaarallisimmaksi vangiksikin kutsuttu ammattiroisto Reijo Hammar.