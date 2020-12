Kuva: Helsinki-Vantaalle syntynyt jono sai matkustajien stressitason koholle – Finavia: ”Pyrimme selvittämään, miksi näin kävi”

”Tämä tilanne on tullut ilmeisesti nopeasti.”

Helsinki-Vantaan lentoasemalla itsenäisyyspäivän jälkeinen viikko alkoi jonossa seisomalla.

Kysymys ei kuitenkaan ollut siitä, että lentomatkailu olisi äkillisesti toipunut koronapandemiasta kuin Feeniks-lintu siivilleen.

Varhain aamulla kentälle tulleen IS:n lukijan – omien sanojensa mukaan erittäin kokeneen matkustajan – mukaan vain yksi turvatarkastus oli käytössä, minkä vuoksi tilanne ruuhkautui pahasti.

Lukija arveli jonon olleen ”noin 200 metriä pitkä”.

Hänellä oli hyvää aikaa ottaa jonosta valokuva.

Finavian yöpäivystäjä arveli niin sanotulta mutu-pohjalta, että kyseessä saattoi olla eräänlainen optinen harha, joka johtuu nykyisestä ajankohtaista koronatilanteesta ja sen edellyttämistä useamman metrin turvaväleistä.

– Jonotusnäkymästä tulee aivan erilainen, kun käytössä ovat turvavälit, päivystäjä pohti yleisellä tasolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jonot venyvät pitemmiksi, vaikka ihmismäärät eivät merkittävästi kasvaisi vertailuajankohtaan nähden.

– Aamuisiin lähteviä lentoja on paljon, yöpäivystäjä muistutti.

Finavian viestinnän mukaan turvaväleilläkin on merkitystä, mutta muitakin syitä on ollut ja ”vaikuttaa siltä, että asiakaskokemus ei ole vastannut odotuksia ja matkustajille on aiheutunut stressiä aikataulujen pitämisestä”.

– Pahoittelemme tätä.

– Siellä on ollut yksi jono turvatarkastusalueelle, jonka jälkeen käytössä on useampia linjoja, viestinnästä todetaan.

Ruuhka on kestänyt noin tunnin ajan.

– Meillä on ruuhkapiikkejä varten mahdollisuus avata toinen turvatarkastusalue, mutta sen käyttöönotto ei käy käden käänteessä, viestinnästä kerrotaan.

– Tämä tilanne on tullut ilmeisesti nopeasti.

Viestinnästä ei osasta arvioida, miksi tilanne ruuhkautui, esimerkiksi oliko itsenäisyyspäivällä mitään roolia, joka olisi saanut maanantain varhaiset tunnit tunnit sykkimään vilkkaammin kuin mihin on koronapandemian aikana totuttu.

– Nyt on sattunut tulemaan samaan aikaan paljon väkeä.

– Pyrimme selvittämään, miksi näin kävi.

– Toki meillä on (etukäteen) tiedossa lähtevien lentojen määrä ja matkustajamääräarviot, joihin resurssointimme perustuu.