Sää viilenee – pakkasta lähes koko maassa

Venäjällä oleva korkeapaine tuo alkuviikosta Suomeen kuivempaa ilmaa ja sää viilenee sekä paikoin selkenee.

Sää muuttuu maan etelä- ja keskiosassa kaakosta alkaen selkeämmäksi, paikoin päivällä on vielä yläpilveä. Pohjoisessa sekä ajoittain länsirannikon lähellä pilvisyys on kuitenkin runsasta.

Sadealue kulkee Perämereltä Koillismaalle ja Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Aluksi sadetta tulee sekä lumena että vetenä, mutta illalla sade on jo enemmän lunta ja sadealue siirtyy vähän pohjoisemmaksi.

Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista, Lapissa tuuli on heikompaa ja paikoin suunnaltaan vaihtelevaa.

Lämpötila on päivällä rannikoilla lähellä nollaa, maan etelä- ja keskiosan selkeillä alueilla on pakkasta 0 – 3 astetta ja pohjoisessa pilvisillä alueilla on laajalti 0 - 2 astetta. Pohjois- ja Länsi-Lapissa on monin paikoin heikkoa pakkasta, mutta Käsivarressa on pakkasta jopa 10 - 15 astetta.

Tiistaina sää on edelleen laajalla alueella maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Pilvisyys vaihtelee paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä länsirannikolla, Lapissa on edelleen enimmäkseen pilvistä.

Lumisadealue liikkuu Pohjois-Lapin yllä ja siirtyy päivän aikana maan koillispuolelle. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on etelärannikolla lähellä nollaa, muualla on pakkasta enimmäkseen 2 - 7 astetta. Pohjois-Lapissa on edelleen paikoin reilut 10 astetta pakkasta.

Keskiviikkona sää jatkuu paljolti samankaltaisena, mutta pilvisyys alkaa jo hiljalleen lisääntyä lännestä.

Etelälounainen tuuli voimistuu pohjoisessa ja puuskat voivat olla Lapissa koviakin. Maan etelä- ja keskiosassa etelän ja kaakon välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Sää on laajalti poutainen, mutta vähäisiä sateita tulee enimmäkseen lumena Länsi-Lapissa sekä lähellä länsirannikkoa.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 1 – 5 pakkasella ja idässä ja pohjoisessa on pakkasta laajalti 2 - 8 astetta.